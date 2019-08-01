Mengi Yay'dan göz dolduran yat

44 metre uzunluğunda, 8.8 metre genişliğindeki VIRTUS, 5 kabin, 10 yatak, 4 mürettebat kabini ve 1450 beygirlik iki motora sahip. VIRTUS, sahip olduğu iki adet 1450 beygir gücündeki motoru ile 16 deniz mili azami sürate, 12 deniz mili seyir süratine ve 10 deniz mili ekonomik sürate sahiptir. Seyir menzili ise 10 knot hızda 3.200 deniz mili.” Çelik gövde ve alüminyum üst binaya sahip VIRTUS’un mühendislik tasarımı Ginton Naval Architects, iç ve dış dış tasarımda ise VYD Yacht Design imzası bulunuyor.

Virtus, 16 Eylül 2019 tarihine kadar kalacağı Pendik Marina’da seyir tecrübeleri, son donatım işlemlerine tabii tutulacak.

Virtus, Mengi Yay standartlarına ulaşmayı müteakip 17 Eylül 2019 tarihinde Monaco Yacht Show’a katılmak üzere ilk seyrini Akdeniz’in mavi sularında gerçekleştirilecek.

Vira Haber