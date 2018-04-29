'Mercy God' gemisi, inşaat demiri olacak

"Mercy God" adlı kuru yük gemisi, Çanakkale'de yaklaşık 4 yıl hukuk sorunları nedeniyle seferden men edildi.

88 metre uzunluğunda ve 2 bin 250 groston ağırlığındaki gemi, söküm işlemlerinin tamamlanmasından sonra inşaat demiri olarak ekonomiye kazandırılacak.

Geminin söküm işlemini yapacak olan Efekan Gemi Söküm ve Nakliye Şirketi'nin sahibi Fırat Yurtdaş, 7 Nisan'da başladıkları çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Bozcaada'nın hava durumuna bağlı olarak çalışmalar sürdürülüyor. Yurtdaş, şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadıklarını, hava koşulları elverdiği sürece çalışmalara devam edeceklerini anlattı.

"Adaya ulaşımda turizm sezonuyla birlikte yoğunluk başladı ama yine de aralıksız olarak söküm işlemlerine devam ediyoruz. Türkiye'de bu şekilde 140'tan fazla gemi var. Aslında biz hepsini sökmeye talibiz. Ancak batık gemilerden daha çok karaya oturmuş gemilerle ilgileniyoruz."

Bundan sonraki ömründe bina olacak

Fırat Yurtdaş, gemilerin söküm işlemlerini tamamlayıp çıkan malzemeyi demir çelik fabrikalarına verdiklerini anlattı. Söküm işleminden sonra parçalar 1 metreye 1 metre gibi belli ebatlar haline getiriliyor.

"Fabrikalara gelen demirler arza göre inşaat demiri ve inşaat çubuğu gibi ya da inşaat profili gibi şekillere sokuluyor ve buradan elde edilen metal tekrar piyasaya, ekonomiye geri dönüyor. Bozcaada'da 4 yıl kadar karaya oturmuş bu gemi belki bundan sonraki ömründe bir bina olacak. Güzel ve değişik bir yapı olacak."

Bu şekilde geri dönüşümler yapılarak gemiler daha az maliyetle ve çevreye daha az zarar verilerek ekonomiye kazandırılıyor.



























Vira Haber