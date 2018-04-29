Ceykar Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Kastamonu İli, Şenpazar İlçesi, Dereköy, Tepecik ve Çevrik Köyleri sınırları içerisinde Şehribani çayı üzerinde Sabolu Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali’nin (15,09 MWm/14,79 MWe) kurulması ve işletilmesi planlanıyor.

Santral binası 7 000 kW gücünde iki büyük, 430 kW gücünde bir küçük Francis türbin, jeneratör grupları, iç ihtiyaç trafoları, montaj holü, kontrol odası, duş ve tuvaletleri içerecek. Santral binasının dışına 3 adet transformatör yerleştirilecek.

93 milyonu aşan bir maliyetle 2 yılda kurulacak olan Santralin ekonomik ömrü 50 yıl olarak öngörülüyor. Santralde yılda toplam 43,33 GWh enerji üretilmesi planlanıyor. Üretilen elektrik, inşa edilecek olan enerji nakil hattı ile aktarılacak.