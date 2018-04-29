Ceykar Elektrik, Kastamonu’ya 15 MW’lık HES kuracak
Ceykar Elektrik Kastamonu’da Şehribani Çayı üzerinde 15 MW’lık Sabolu Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali kuracak.
Ceykar Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Kastamonu İli, Şenpazar İlçesi, Dereköy, Tepecik ve Çevrik Köyleri sınırları içerisinde Şehribani çayı üzerinde Sabolu Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali’nin (15,09 MWm/14,79 MWe) kurulması ve işletilmesi planlanıyor.
Santral binası 7 000 kW gücünde iki büyük, 430 kW gücünde bir küçük Francis türbin, jeneratör grupları, iç ihtiyaç trafoları, montaj holü, kontrol odası, duş ve tuvaletleri içerecek. Santral binasının dışına 3 adet transformatör yerleştirilecek.
93 milyonu aşan bir maliyetle 2 yılda kurulacak olan Santralin ekonomik ömrü 50 yıl olarak öngörülüyor. Santralde yılda toplam 43,33 GWh enerji üretilmesi planlanıyor. Üretilen elektrik, inşa edilecek olan enerji nakil hattı ile aktarılacak.
Vira Haber
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