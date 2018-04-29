Özden Örnek hayatını kaybetti

Sabah 07.00 sıralarında vefat eden Özden Örnek, 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Örnek'in durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alındığı bildirildi.

Oğul Burak Örnek de 3 ay önce kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Balyoz Kumpası Mağduruydu

Özden Örnek, Balyoz davasında sanıktı. 22 Şubat 2010 tarihinde gözaltına alınıp 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve uzun süre tutuklu yargılanmıştı. Emrindeki Deniz Kuvvetleri bünyesinde yaptığı iddia edilen SUGA Planı’yla Türkiye ve Yunanistan arasında savaş çıkarmak, kriz yaratmak ve bununla darbeye zemin hazırlamakla suçlandı. Yargılandığı duruşmalarda, SUGA Planı’nın sahte olduğuna dair delilleri mahkeme heyetine anlatmaya çalıştı. Planları hazırlayanları “TSK içine sızmaya çalışan bir çete” olarak tarif etti. Sonunda Balyoz davasından beraat etti.