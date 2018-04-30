İTÜ DEFAMED'in 51. Genel Kurulu Yapıldı

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği ( DEFAMED) Genel Kurulu önceki gün Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans salonunda yapıldı. Genel Kurula İMEK Deniz Ticaret Odası’nın yeni Başkanı Tamer Kıran, Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı Erkan Dereli, DEFAV Başkanı İlker Meşe, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi Kapt. Mustafa Can, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Saim Oğuzülgen ve sektörün önde gelen temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.

Genel Kurulda yapılan oylama ile GEMİMO Başkanı Müh.Feramuz Aşkın Divan Başkanı, Kapt. Cengiz Karabüber Divan Başkan Yardımcısı ve Katip Üye ise Cavit Memişoğlu olarak belirlendi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran kürsüye gelerek konuşma yaptı. Kıran konuşmasında eğitimin önemine değindi, Yüksek denizcilik okulunun bir ekol olduğunu söyledi. Herkesin hayatında ve sektörün her alanında İTÜ Denizcilik Fakültesinden mezun bir kişinin olduğuna dikkat çeken Kıran Deniz Ticaret Odasının bu döneminde okulların sorunlarına daha çok eğilmeye gayret göstereceklerini ifade etti. Kıran iletişimin ve diyaloğun önemine vurgu yaptığı konuşmasını yeni yönetime başarılar dileyerek sonlandırdı.

Daha sonra, çalışma raporu, mali rapor ve denetleme raporu okundu ve oylamaya sunuldu. Oy birliği ile 50. Dönem çalışma, mali ve denetleme raporu ve Ardından Muhammen Bütçe tetkik edilerek onaylandı.

Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Ahmet Baybora Yıldırım, Umut Çınar, Alper Demircan, Kayhan Aytuğ, Ayşe Aslı Başak, Nuri Mert Can, Görkem Elmalıpınar, Ali Üstün ve Nuri Koray Kurun oldu.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri ise; Saim Oğuzülgen, Süleyman Savaş ve Cengiz Karabüber oldu.

Genel Kurul seçiminin ardından İTÜ DEFAMED 50. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Baybora Yıldırım kürsüye gelerek teşekkür konuşması yaptı ardından toplu fotoğraf çekildi ve İTÜ DEFAMED 51. dönem Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Kurul öncesi İTÜ DF mezunlarından Süleyman Savaş ve Turgut Ülgezer katılımcılar için kitaplarını imzaladılar.















Vira Haber