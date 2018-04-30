BEÜ, Denizcilik Çalıştayı Sona Erdi

Büyük Anadolu Ereğli Otel’de gerçekleştirilen organizasyon üç gün boyunca bürokratları, sektör temsilcilerini, alanında bulunan akademisyen ve öğrencileri bir araya getirerek Kdz. Ereğli’de bir ilke imza attı.



Çalıştayın son gününde bir önceki gün 8 farklı oturumda ve konuda yapılan atölye çalışmalarının sonuç bildirgeleri sunuldu. Bu sonuç bildirgelerinde öğrenciler dilek ve şikayetlerini, kendilerince gördüğü sıkıntıları kürsüde katılımcılara okudu ve bu konularda beklentilerinin gerçekleştirilmesini istedi. Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU yaptığı kapanış ve teşekkür konuşmasında bu büyük çalışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Katılımcılara plaket ve teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle organizasyon sona erdi. Çalıştaya katılanlarla beraber hatıra fotoğrafının çekilerek geleceğe anılar bırakıldı.

Vira Haber

