Berk Karadoğan 19. Ulusal Denizkızı Kongresi 2.Gün

27 Nisan Cuma günü, Kongrenin 2. Gününe, Omni Sigorta Ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri A.Ş Broker Pelin ÖKSÜZ ve Stemar Denizcilik Ve Gemi Kiralama Kurucu Ortağı Broker Tülin ŞENDUR’un konuşma yaptığı Sigorta-Broker adlı panel ile başlandı. Brokerliğin rollerinden, iyi bir brokerin şirket ve sektöre katkılarından, kriz öncesi ve sonrası dönemler gibi konulardan bahsedilen panelde broker olarak karşılaşılan sorunlara da değinildi.



Genç denizcilere, yıllarca denizin tuzunu tatmış Kaptan Ali ORDUKAYA ve Başmühendis Armağan İNANOĞLU’nun tecrübelerini aktardıkları panelde zabit ve mühendis adaylarına çalışma hayatlarını planlamaları, prensipli ve sıkı çalışmaları gerektiğini dile getirdiler.

2. gün tüm hızıyla devam ederken ‘Askeri Gemi-Enerji Gemileri’ adlı 3. Oturumda Sedef Gemi İnşa Savunma Sanayileri Projeleri Müdürü Selim BUĞDANOĞLU, Seft Gemi İnşa Ticari Gemiler Proje Yöneticisi Serkan ÖZDEN ve Savunma Sanayii Proje Yöneticisi Cenker ÇOBAN konuşmacı olarak bulundu.



Kişisel Gelişime de yer ayrılan kongrede konuşmacı olarak Seslendirmen, Motivasyon Konuşmacısı Arkın ÇELİK katılım gösterdi. ‘Ego-Kimlik-Kişilik’ adlı panelde, anlatımındaki betimlemeleri ve benzetmeleriyle öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.



Günün son oturumu, Harun ŞİŞMANYAZICI ve Sami DOĞRU’ nun katılımıyla ‘Deniz Hukuku-Denizcilik Finansmanı’ oldu. İçsular, Kıtasahanlığı, Açık denizler ile ilgi bazı hukuki durumlardan, armatörlerin finansman yönetiminden bahsedilen panelde her iki konuşmacı da geleceğin denizcilerine gelişmeleri iyi takip etmelerini, yalnızca Türkiye değil Dünya ekonomisini takip etmeleri gerektiğini söylerken mavi vatana sahip çıkmaları gerektiğinin altını çizdiler.

Vira Haber

