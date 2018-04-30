BEÜ, Denizcilik Çalıştayı'nda 2.gün

Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Meslek Yüksekokulları Denizcilik Programları VII. Öğrenci Çalıştayı ve Meslek Yüksekokulları XVII. Denizcilik Programları Çalışma Grubu Toplantısı 2.gününü de tamamladı.



Katılımın yoğun olduğu çalıştayın ikinci günü sabah saatlerinde başladı. Öğleden önce atölye çalışmalarına yer verilen organizasyonda denizcilik sektörüyle ilgili, sektöre yön veren konulara değinildi. İki oturumda gerçekleştirilen atölye çalışmalarında; Deniz Ulaştırma İşletme Programları, Deniz Ve Liman İşletmeciliği Programları, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Programları, Yat Ve Marina, Mezuniyet Sonrası İstihdam Problemleri Ve Dgs İmkanları, Sektör Üniversite İşbirliği Ve Protokoller, Erasmus+, Farabi, Ve Mevlana Değişim Programları Ve Erasmus+ Staj, Denizcilik Sektöründe Mesleki Yabancı Dil – İngilizce Hazırlık Sorunu, Denizcilik Sektöründe Teknoloji Kullanımı, Denizcilik Eğitiminde Alternatif Öğretim Yöntemleri başlıkları etrafında kapsamlı bilgiler üzerinde duruldu.



Alanında uzman temsilcilerinin önemli bilgiler aktardığı atölye çalışmalarının ardından çalıştaya katılanlara Karadeniz’in incisi Kdz. Ereğli kültürel gezisi düzenlendi. Gezi kapsamında Gazi Alemdar Gemisi Müzesi, Kdz. Ereğli Sahil Yürüyüşü, Kdz. Ereğli Müzesi, Cehennemağzı Mağaraları, Askeri Müze ve Donanma, Askeri Denizaltı ziyaret edilerek gruba ikramlarda bulunuldu.



Akşam saatlerinde düzenlenen gala yemeğine ise çalıştaya katkıda bulunan iş adamları, Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu idareci ve akademisyenleri, katılımcı misafirler ve öğrenciler katıldı. Gala yemeğinin ardından verilen Bülent Ecevit Üniversitesi Müzik Kulübü’nün verdiği konser ile eğlenceli saatler geçirilerek çalıştayın 2.günü tamamlanmış oldu.

Vira Haber

