'Sahiller Çöp Olmasın Projesi' başlatıldı

Samsun'da Orhan Gencebay Ortaokulu öğrencileri Sahiller Çöp Olmasın Projesi kapsamında, idareciler ve öğretmenlerle birlikte Samsun sahiline gelerek birikmiş çöpleri temizleyerek örnek bir vatandaş olma yolunda büyük bir adım atmış oldu.

Okul öğrencileri Samsun sahilinde bir yandan bilinçsizce yere atılan çöpleri toplarken, bir yandan şarkılar söyledi.











Vira Haber