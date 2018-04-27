'Sahiller Çöp Olmasın Projesi' başlatıldı
Samsun sahilleri çöp olmasın Samsun Orhan Gencebay Ortaokul'u proje ekibi tarafından Maarif Hareketi kapsamında, Sahiller Çöp Olmasın Projesi başlatıldı. Öğrenciler, sahilde yürütülen proje ile doğaya karşı sorumluluk bilincini yerine getirdi.
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Samsun'da Orhan Gencebay Ortaokulu öğrencileri Sahiller Çöp Olmasın Projesi kapsamında, idareciler ve öğretmenlerle birlikte Samsun sahiline gelerek birikmiş çöpleri temizleyerek örnek bir vatandaş olma yolunda büyük bir adım atmış oldu.
Okul öğrencileri Samsun sahilinde bir yandan bilinçsizce yere atılan çöpleri toplarken, bir yandan şarkılar söyledi.
Vira Haber
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Etiketler : Samsun, Sahiller Çöp Olmasın, sahil, çevre kirliliği, deniz kirliliği
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