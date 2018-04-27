İspanya'nın güneyindeki popüler sahil kesimi olan Costa Blanca'da dünyanın en tehlikeli denizanası türlerinden biri olan Physalia physalis (Portuguese man o'war) görüldü.

Belediye binası şefleri, Altea'de bulunan Benidorm yakınlarındaki plajlarda bir sonraki duyuruya kadar kırmızı bayrak çekti.

Kamu güvenliği için kırmızı bayrakların çekildiğini söyleyen sözcü, “24 Nisan'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar, bir önlem olarak denize girilmesini yasaklamaya karar verdik. Hafta sonuna kadar yasağı kaldırabileceğimizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünlü Ibiza plajı, iki hafta önce ölümcül denizanasına benzeri yaratıklar sebebiyle kapatılmıştı.

Denizde yüzerken Portekiz savaş gemilerine benzedigi icin kendisine "Portuguese man o'war" ismi verilen Physalia physalis dünyanın en tehlikeli denizanası türlerinden biri. Mavi-mor renklerde olup gaz dolu bir mesane ile kaplıdır. Boyları 10–25 cm arası olan bu canlının deniz yüzeyinin altına uzanan ince dalları yaklaşık 150 santimetreye kadar uzanabilir.



Vira Haber