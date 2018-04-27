Lüks yelkenli yat 'EOS' Marmaris'te
150 milyon dolar değerindeki dünyanın en büyükleri arasında gösterilen lüks yelkenli yat "EOS" Marmaris'e yanaştı.
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Cayman Adaları bayraklı 150 milyon dolar değerindeki dünyanın en büyükleri arasında gösterilen lüks yelkenli yat "EOS" Marmaris'e geldi.
Mısır’ın Port Said Limanı’ndan gelerek Marmaris Curise Port Limanı'na bağlanan 93 metre uzunluğundaki gemi, Bermuda teçhizatlı yelkenleriyle dikkat çekiyor.
Üst bina ve gövdesi alüminyumdan yapılmış olan adı "Şafak vakti Yunan tanrıçası" anlamına gelen "EOS"ta, 21 mürettebat bulunuyor.
Lüks yelkenli, 16 kişilik konuk kapasitesine sahip. "EOS", lüks donanımları ve gücünün yanı sıra ihtişamıyla da ön plana çıkıyor.
Vira Haber
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