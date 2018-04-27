'DTO olarak en büyük yatırımı eğitime yapıyoruz'

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Rıfat Hacıoğlu, bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, 30 üniversiteden 120 denizci öğrenci ile 40 akademisyenin katıldığı programa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tarihi, milattan önce 2 bin 500'li yıllara uzanan ilçenin dünya tarihinde de denizcilerin uğrak yeri olduğunu anlatan Hacıoğlu, "Bu liman şehri Tunç Çağı'ndan Antik Yunan'a, Roma ve Bizans dönemlerinden Osmanlı'ya, tarihin her aşamasında önemli bir liman kenti olarak Anadolu'nun batısında parlayan bir inci gibi var olmuştur. Ereğli milli mücadele yıllarında büyük başarı gösteren ve şanlı tarihe adını yazdıran Gazi Alemdar Gemisi ile Türk denizciliğinde de önemli bir paya sahiptir." diye konuştu.

İlçede 1829 ve 1965'de ülke ekonomisinin tarihini değiştirecek gelişmeler yaşandığını belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"En güçlü enerji kaynaklarından biri olan taş kömürünün üzerinde bulunduğumuz topraklarda keşfedildiği yıl 1829'dur. 1965 ise taş kömürü ve doğal limanımız sayesinde Türkiye'nin en büyük entegre demir çelik tesisi olan Erdemir'in bu topraklar üzerinde kurulduğu yıldır. Üç gün boyunca denizcilik alanında eğitim ve sektör ilişkisinin konu alınacağı çalıştayı, kültür, sanayi ve liman kentinde gerçekleştireceğiz."

"Gemi adamlarına talep artıyor"

Deniz Ticaret Odası Karadeniz Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Erdem de dış ticaretin yüzde 90'ının deniz yoluyla yapıldığını belirterek, "Bildiğiniz üzere Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 90'u deniz yoluyla yapılmaktadır. Deniz ticaretinin ülke ekonomisindeki payı tartışılmaz bir gerçektir. Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi adına denizcilik alanında A’dan Z’ye tüm kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullanmalıyız. Bu kaynakların başında da nitelikli insan gücü gelmektedir. İnsan kaynağı, denizcilik sektörünün en önemli unsurudur ve dünya genelinde iyi eğitim almış gemi adamlarına talep her geçen gün artmaktadır. Uluslararası istatistiklere göre, gemi adamlarımız sayısal olarak dünya Denizcik sektöründe önemli bir yer edinmiştir, ancak sadece sayısal olarak değil eğitimli ve nitelikli gemi adamı sağlamanın önemli olduğu unutulmamalıdır." dedi.

'DTO olarak en büyük yatırımı eğitime yapıyoruz' diyen Erdem şöyle devam etti; Gençlerimize diyoruz ki tercihlerinizi yaparken seçici davranın, verdiğiniz karar geleceğinizle ilgili çok önemli bir karardır. Denizcilik Eğitimlerinin ana hedefi, önümüzdeki yüzyılın başta gemi adamları ve armatörleri olmak üzere işletmecilerini ve denizcilerini yetiştirmek olmalıdır. Okul, öğrenciye toplumsal ve kültürel birikim kazandırmada önemli bir basamaktır. Gelişmiş, kalkınmış ve çağdaş bir toplum olabilmenin ilk ve temel şartı eğitime gereken değeri vermektir denizcilik eğitiminde kaliteyi yakalamak için başta Deniz Ticaret Odası olmak üzere Denizcilik camiasının maddi ve manevi katkı ve de gayretleri ile denizcilik ihtisas üniversitesi olan Piri Reis Üniversitesi kuruldu. Dünyada denizcilik eğitimi alanında beişnci sırada olan eğitim kurumunda 3 bin 750 öğrenci öğrenim görmektedir. Piri Reis Üniversitesi ve Samsun gemilerinin Türkiye’de eğitim gören öğrencilere tahsis edilmesiyle yılda ortalama 400 öğrenciye staj imkanı sağlayarak denizcilik eğitimi gören öğrencilerimizin kısa dönem stajlarını tamamlamaları konusunda da önemli katkılar sağlıyor. Bölgemizde ise denizcilik alanında eğitim veren bir fakülte, üç meslek yüksek okulu ve iki adet meslek lisesi olmak üzere toplam altı adet okul bulunuyor. Bu okullarda yaklaşık bin 750 öğrenci eğitim görmektedir. Bu eğitim kurumlarından bu güne kadar yaklaşık 2 bin 150 öğrenci mezun olarak denizcilik camiamıza katıldı. Deniz Ticaret Odası olarak denizcilik eğitiminin gelişmesi için her türlü desteği verdik. Bölgemizde eğitim görmüş olan ve görmekte olan 400 den fazla öğrenciye Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde staj yapma imkanı sağladık, bu güne kadar Deniz Ticaret Odası olarak sorumluluk sahamızda bulunan denizcilik okullarının yanında olduk, maddi ve manevi destek verdik. Bundan sonra da sosyal sorumluluk ve araştırma projelerinde, mezuniyet törenlerinde, teknik gezilerde, laboratuvarların ve kütüphanelerin kurulmasında her türlü desteği vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

"Denizcilik sektörü emek yoğun, istihdamı yüksek bir sektördür"

2017 yılında Batı Karadeniz Bölgesi'ne bin 829 geminin işlem yaptırdığını belirten Erdem, "Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan Filyos Projesi kapsamında yapımı devam eden Filyos Limanı'nın 2019 yılında tamamlanarak faaliyete geçmesi, 2016 yılı sonunda faaliyete geçen Karasu Limanı'nın da 2019 yılında tam kapasiteye ulaşmasıyla ve organize sanayi bölgeleri ile bölgemizin ekonomiye katkısı katlanarak artacak. Dünya denizcilik sektöründe çalışan insanlarımızı görünce göğsümüz kabarıyor, denizcilik sektörü emek yoğun, istihdamı yüksek bir sektördür." şeklinde konuştu.











