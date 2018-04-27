Çin İle Rusya ortak deniz tatbikatı düzenleyecek
Çin'in Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, Çin ile Rusya’nın, ortak bir deniz tatbikatı düzenleyeceğini belirtti.
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Çin'in Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in doğu kenti Qingdao’nun yakınlarındaki sularda Çin ile Rusya’nın, ortak bir deniz tatbikatı düzenlemeyi planladıklarını söyledi.
Wu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, ortak tatbikatın kesin zamanının, yerinin ve katılımcılarının Rusya'daki ikinci istişare toplantısında Çin ve Rus askeri uzmanları tarafından tartışıldığını açıkladı.
Vira Haber
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Etiketler : Qingdao, Çin, Rusya, deniz tatbikatı, donanma, savunma bakanlığı, Rus
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