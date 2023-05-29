Meriç ve Tunca Nehirlerinde Yatak Temizliği Yapılıyor

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri'ndeki çalışmalar kapsamında Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Süvari Köprüsü arasındaki kesimde iş makineleriyle su akışını yavaşlatan kum öbeklerini temizliyor.

Kepçelerle kamyonlara doldurulan kumlar, nehirlerdeki ve Kanal Edirne kıyılarındaki sedde güçlendirme çalışmalarında kullanılıyor.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Süvari Köprüsü civarında devam eden çalışmaları inceleyerek, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'den bilgi aldı.

Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de zaman zaman taşkınların yaşanabildiğini söyledi.

Taşkınlara karşı alınacak önlemlerin başında nehir yataklarının temizlenmesinin geldiğini belirten Kırbıyık, "Bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğümüzce başlatılan proje çerçevesinde Meriç ve Tunca nehirlerinde taban ve yüzey temizliği yapılıyor. " dedi.

Kırbıyık, Meriç Nehri'nde meydana gelebilecek taşkınları önlemek için yapılan Kanal Edirne'de de temizlik gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Meriç'in sigortası" olarak tanımlanan Kanal Edirne'nin önemine değinen Kırıbıyık, şunları kaydetti:

"Olası bir taşkın durumunda Meriç Nehri'nin doğal kapasitesinin yarısı kadar bu kanaldan tahliye imkanı oluşuyor. Dolayısıyla riski önemli ölçüde bertaraf etmemize imkan sağlıyor. Temizlik çalışmaları Meriç ve Tunca nehirlerinin yanı sıra Kanal Edirne'de de devam ediyor.

İlimizin güvenliği, insanlarımızın can ve mal emniyeti açısından çok önemli bir adımdı. Proje birkaç yıl sürecek. Bu bir süreç, bir yandan malzeme buraya akmaya devam ederken diğer yandan temizliği yapılıyor. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kırbıyık, temizlik çalışmaları ve nehir kenarlarında rekreasyon düzenlemeleriyle vatandaşların nehirlerden daha güzel yararlanabileceğini sözlerine ekledi.

Vira Haber