Kılavuz Kaptanlar düzenlenen törenle anıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, KEGM Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve TKKD Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Muhammer Arslantürk konuşma yaptı.

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, Türk P&I Başkanı Ufuk Teker, Türk Armatörler Derneği Başkanı Cihan Ergenç, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan ve Kaptan Saim Oğuzülgen'in katılım sağladığı törende, hayatlarını kaybeden Kılavuz Kaptanlar anısına İstanbul Boğazı’na çelenk bırakıldı.

Vira Haber