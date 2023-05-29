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Kılavuz Kaptanlar düzenlenen törenle anıldı

Kılavuz Kaptanlar düzenlenen törenle anıldı

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nce bu yıl 14.’sü gerçekleştirilen Kılavuz Kaptanlar Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Meslek Şehitlerini Anma Töreni, 29 Mayıs Pazartesi günü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Beylerbeyi yerleşkesinde yapıldı.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, KEGM Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve TKKD Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Muhammer Arslantürk konuşma yaptı.

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KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, Türk P&I Başkanı Ufuk Teker, Türk Armatörler Derneği Başkanı Cihan Ergenç, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan ve Kaptan Saim Oğuzülgen'in katılım sağladığı törende, hayatlarını kaybeden Kılavuz Kaptanlar anısına İstanbul Boğazı’na çelenk bırakıldı.

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Vira Haber

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