Başkentte Sağanak! Yolları Su Bastı, Arabalar Mahsur Kaldı

Keçiören ilçesinde öğleden sonra başlayan yoğun yağış nedeniyle Fahrettin Altay ve Fatih caddelerinin kesişimindeki yolları su bastı.

Bu sırada trafikte seyir halinde olan araçlar yollarda biriken suyun yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi.

Belediye ekipleri yolu trafiğe açmak için yoğun çaba sarf ederken polisler su basan kavşağa giden yolları kapattı.

"Yol birden su doldu"

Yolda kalanlardan Mehmet Emre Karakaya, yağış sırasında nişanlısıyla beraber arabayla seyir halinde olduklarını belirterek, "Sadece lastik seviyesinde suyun olduğu bir yola girdik. Yolun ortasına kadar geldiğimizde birden su doldu. 6-7 arabayla beraber mahsur kaldık. Zaten ondan sonra arabanın içine su girmeye başladı. Belimize kadar ıslandık." dedi.

Çevredekilerin de yardımıyla arabadan çıktıklarını dile getiren Karakaya, "Bir saattir burada bekliyoruz. Arabayı çekiciye yükledik. Arabanın her yeri su aldı, maalesef çalışmaz duruma geldi." diye konuştu.

Kentte akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini göstermeye devam etti. Bazı ilçelerde ise kısa süreli dolu yağışı görüldü.

Beşevler ve Anadolu meydanlarının da arasında bulunduğu meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı, çeşitli mahallelerde de su baskınları yaşandı.

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Sincan'ın Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Palamut, Orkun, Özgün, Otoriter sokaklar ile 102. ve Vatan caddelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İş yerleri ve dairelerdeki suyun tahliyesi için belediye ekiplerinin yanında vatandaşlar da kendi imkanlarıyla çalışma yürüttü.

Su birikintisinin yoğun olduğu yerlerde belediye ekipleri güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı.

Vira Haber