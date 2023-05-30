Brent Petrolün Varil Fiyatı Ne Kadar Oldu

Dün 77,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 76,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,41 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de borç limitinin artırılmasına ilişkin prensip anlaşmanın uygulanabilirliğine ilişkin endişelerin piyasadaki risk iştahını yatıştırması, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyelerinin hafta sonu yapacakları toplantı öncesi üretim politikası belirsizliği etkili oldu.

Analistler, Kongre ve Senato'nun onaylaması gereken tasarının zamanında imzalanmaması halinde piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini, bu durumun enflasyonla mücadelede istediği sonuçları henüz alamayan ABD Merkez Bankasının da (Fed) politika alanını daraltabileceğini bildirdi.

Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, Fed yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

OPEC+ grubunun 4 Haziran'daki toplantısında petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş nedeniyle üretim kesintilerini artırıp artırmayacaklarına ilişkin belirsizlik de piyasalarda baskı oluşturuyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın geçen hafta yaptığı petrolde satış pozisyonu açanlara "dikkatli olmaları" uyarısı grubun üretim kesintisine gidebileceğine yönelik bir sinyal olarak okunurken, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise OPEC+ grubunun yeni bir petrol üretim kesintisi kararına gitmesinin pek muhtemel olmadığını söylemişti.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu, nisanda gerçekleştirilen 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.

Öte yandan, yatırımcılar bu hafta dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talep toparlanmasına ilişkin ipuçları verebilecek imalat ve hizmet sektörü verilerini yakından takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 77,90 ile 78,70 dolar aralığının direnç, 76,23 ile 75,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Vira Haber