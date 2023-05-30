Doğusel: “Türkiye’ye uğrayan gemilerin 17,5’i Kocaeli ilimize aittir”

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “2023 yılı ilk dört ayında Kocaeli’ye 879 adet Türk bayraklı gemi, 2.204 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 3.083 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 17,5’i Kocaeli ilimize aittir” dedi.

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı kısa bir selamlama konuşması yaptı. Aracı, aylık faaliyetleri yerine getiren meclis ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.

Toplantıya; Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekci, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksek Okulu Müdürü Muhammed Bamyacı, Ak Yatçılık Genel Müdürü Nuri Önem, Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sadi Vatan, Sınırlı Sorumlu Kocaeli Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkan Yardımcısı Halil Özer ile Kocaeli denizcilik camiası üyeleri katıldı.

“YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ”

Meclis toplantısının açılış konuşmasını, İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel yaptı. Doğusel, “Bildiğiniz üzere Şubemizin faaliyet çalışmaları, 5174 sayılı yasanın verdiği yükümlülükler çerçevesinde Merkez Odamız önderliğinde faaliyetlerini yerine getirmektedir. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin çıkarlarını koruma, denizciliğin ortak ihtiyaçlarını belirleme, mesleki faaliyetleri kolaylaştırma, ortak kurallar koyma, denizciliğin sorunlarını ilgili makamlara iletme gibi çalışmaları Odamızın misyonu olarak tanımlanmıştır” dedi.

Denizcilik paydaşlarının her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Doğusel, “Şubemiz ve Yönetimimiz; sektöre yönelik çalışmaların yanı sıra, eğitim ve yayın faaliyetleri, bölgesel kalkınmaya ve gelişmeye ışık tutacak projelere destek olmaya geçmişte olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Şubemizin her zaman sizlerin yanında olduğunu ifade etmek istiyorum” açıklamalarında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen dip çamuru temizleme projesi hakkında da konuşan Vedat Doğusel, “Kocaeli’de İzmit Körfezi’nin temizliğine ve turizme dönük çalışmalar son süreçte önemli bir noktaya geldi. Bilindiği gibi İzmit Körfezi’nin temizliğine dönük en önemli çalışmalardan biri, İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme, Susuzlaştırma ve Bertaraf Projesi. Hayata geçirilen 120 milyon dolarlık projenin 720 hektarlık alanda gerçekleşmesi sonucunda 3,5 milyon metreküp, yaklaşık 8 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi yapılacak. Projenin ikinci etabının hayata geçirilmesi sonrası İzmit Körfezi adeta dev bir akvaryum görünümü kazanacak. Emeği geçen her bir kuruma teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Sektörel verileri de meclis toplantısında paylaşan Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk dört ayında ihracatımız 12 milyar 386 milyon dolar olurken, ithalatımızın ise 25 milyar 707 milyon dolara ulaştı. İlk dört ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 5 milyar 742 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te 2 milyar 914 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 8 milyar 327 milyon dolar ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise 9 milyar 386 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. Bu dönemde tahsil edilen vergiler ise 81 milyar 812 milyon TL. Bir önceki aya göre, 2023 Nisan ayında ihracatta yüzde 21’lik düşüş, ithalatta ise belirgin bir değişim yaşanmamıştır” dedi.

Açıklamalarını sürdüren Doğusel, “Gemi istatistiklerine gelirsek; 2023 yılı ilk dört ayında Kocaeli’ye 879 adet Türk bayraklı gemi, 2.204 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 3.083 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 17,5’i Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 8 milyon 678 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 17 milyon 488 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 26 milyon 166 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamda %15.4’lük pay almıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 635.601 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” dedi.

“KOCAELİ’NİN TÜRKİYE’DE ÖRNEĞİ YOK”

Daha sonrasında kürsüye gelerek konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, “Deniz bu şehrin şansı, farkı ve zenginliği. Deniz ile birlikte Kocaeli’ni daha yaşanılabilir duruma getiriyoruz. Kocaeli’nin potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu düşünüyorum. 36 liman inanılmaz bir sayı. Türkiye’de bunun başka bir örneği yok. Bu limanlar sayesinde organize sanayi bölgemiz çalışıyor ve tüm sektörlere şans sağlıyor. O yüzden limanlarımızın ve sektörün tüm paydaşlarını önemsiyoruz. Kocaeli’de bizim, sektör ile ilgili bütün notlarımız olumlu. Gelişen sektör, refahı artmış bir Kocaeli ve Türkiye demektir. Hepinize bu konuda başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

EREN: “DTO KENTE DEĞER KATIYOR”

Meclisin son konuşmacısı olarak kürsüye gelen Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, “Öncelikle İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizin Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda olmaktan dolayı onur duyuyorum. Başarılı kurumları ve gelişmişliğe baktığımız zaman, iki önemli nokta görüyoruz. Aklın, bilimin kullanımı ve saygı. Akıl ve saygı bir araya geldikten sonra, başarı geliyor. Hep birlikte ortak akıllarımızı birleştirerek, sevgi ve saygı çerçevesinde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Tamamlanan konuşmaların ardından Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, ‘Denizcilik Sektöründeki Son Gelişmeler’, Ak Yatçılık Genel Müdürü Nuri Önem’in ülkemizde gerçekleştirilen süper yat ödülleri ile ilgili ‘Boat International Organizasyonu’ sunumu ile devam etti. ‘Dünya Deniz Ticaretindeki Gelişmeler’ başlığı altında da sunum gerçekleştirilen Mayıs ayı Meclis Toplantısı, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.

Vira Haber