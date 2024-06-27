Mersin İli Oda Borsa Başkanları İstişare Toplantısı MDTO Ev Sahipliğinde Yapıldı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu’nun moderasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, oda ve borsa başkanları faaliyet alanlarına ve görev yaptıkları ilçelere ilişkin gelişmeleri aktardı ve taleplerini iletti.

Toplantının açış konuşmasını yapan Cihat Lokmanoğlu, istişare toplantılarının kentin öncelikli sorunlarının tespiti açısından faydalı olduğunu, dile getirilen sorunların TOBB nezdinde dikkatle ele alınacağını söyledi.

Ülkemizin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan İstanbul sıkışmış durumda olduğundan Mersin, Kayseri ve Konya bölgesinin İstanbul’a alternatif olarak planlandığına değinen Lokmanoğlu, Mersin’in; Güneydoğu, Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgelerini de içeren çok geniş hinterlandıyla avantajlı durumda bulunduğunu söyledi. Kayseri ve Konya bölgesinde sanayileşmenin planlandığını belirten Lokmanoğlu, bu bölgeye geçişin, gelişmiş lojistik altyapısı nedeniyle Mersin’den yapılabileceğini, dolayısıyla bu konu üzerinde yoğunlaşarak lobi yapılması gerektiğini ifade etti.

Toplantıda söz alan Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuna, ilçede 13 Haziran’da hizmete başlayan Anamur İskelesi ve haftada 4 gün yapılan Anamur-Kıbrıs deniz otobüsü seferleri hakkında bilgi verdi. İskelenin sadece yaz döneminde değil Anamur ekonomisine katkı vermek üzere yıl boyunca çalışmasını arzuladıklarını belirtilen Tuna, oda ve borsa başkanlarının lobi ve tanıtım çalışmalarına destek olmasını istedi.

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Sezer ise Mut’un önemli bir tarım ilçesi haline geldiğini belirttiği konuşmasında, Mut zeytini ve zeytinyağının asit ve polifenol değerlerinin başka hiçbir yerde olmadığını, hiç ilaç kullanmadan sofralık zeytin ve zeytinyağı üretebildiklerini, böyle bir potansiyeli olmasına rağmen ürünlerinin reklamının yapılamadığını, bu konuda destek beklediklerini kaydetti. Zeytine verilen desteğin yetersiz olduğunu vurgulayan Sezer, ürünlerini limana ulaştırabilmek için Silifke-Mut bağlantı yolunun yapılmasını gerektiğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda Mersin Erdemli karma OSB’si hakkında bilgi veren Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sarı 875 dönüm arazi üzerinde çalıştıklarını, 88 dönümlük alanında kamulaştırma çalışmalarının yapıldığını bildirdi. Turizm beldesi Kızkalesi’nde fiber ve kanalizasyon konusunda ciddi yatırım eksikliği bulunduğuna dikkat çeken Sarı konuşmasında ayrıca Erdemli-Çiriş arasındaki otoyol çalışmasının çok yavaş ilerlediğini, oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle özellikle ihracat sezonunda çok zorlandıklarını ifade etti.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar ise, en önemli sorunlarının ulaşım olduğunu, bölgedeki liman ve nükleer santral çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğunun çok arttığını ancak Mut-Silifke-Anamur güzergahında yol çalışmaların çok yavaş ilerlediğini belirtti. Tarım alanında da sorunlar yaşadıklarını dile getiren Kaynar, limonların dalında kaldığını, az sayıda üreticinin ürünlerini depoya gönderebildiğini ve ürünleri depolayacak işgücü bulmakta zorlandıklarını belirterek bu konuda destek istedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ise konuşmasında bölgedeki balık çiftliklerini, OSB’lerin durumunu ve narenciyede yaşanan sorunları değerlendirdi. Kurulacak balık çiftliklerinin turizm vb. diğer sektörlerle çatışmaması gerektiğini ifade eden Çakır, kıyıya uygun mesafede ve denizi kirletmeyecek şekilde kurulabilecek balık çiftliklerinin akademisyenlerle çalışılıp bilimsel verilerle planlanması gerektiğini vurguladı.

Mersin’de OSB’lerin çok hızlı geliştiğine dikkat çeken Çakır, OSB’lere yatırımcı taleplerinin çok dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini; yer tahsisi için sezonluk çalışan firmalardansa çevreye zarar vermeyen, istihdam yaratan ve katma değeri yüksek ürünler üreten firmaların tercih edilebileceğini belirterek bu konuda seçici davranılması çağrısında bulundu.

Narenciyede yaşanan sorunları aktaran Çakır, ihracatta yurtdışındaki firmalarla rekabet edilemediğini, iklimden kaynaklı sorunlar nedeniyle daha çok ilaçlama yapılması gerektiğini belirtti. Akdeniz sineği nedeniyle bölgede meyve üretiminde ve ticaretinde sıkıntılar yaşandığını dile getiren Çakır, Akdeniz meyve sineği ile mücadeleye Tarım Bakanlığı ile oda/borsaların da destek vermesi gerektiğini söyledi.

Kentteki oda ve borsaların ortak projeler üretebileceğini belirten Çakır, Yörex Fuarı’na da ortak bir stant ile katılma ve birlikte hareket etme önerisinde bulundu.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak ise OSB’ler konusunda uzmanlaştıklarını belirttiği konuşmasında, hayata geçirilecek OSB’ler için yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı. Adana Mersin havzasının tam ortasında bulunduğu için Tarsus’un bir başarı hikayesini yazdığını söyleyen Koçak, her iki bölgeden de yatırımcı alabildiklerini, OSB’lerin ancak talep varsa kurulabileceğini belirtti.

Çukurova Havalimanı’nın Teknofest’ten önceye devreye alınacağı bilgisini paylaşan Koçak, havalimanının adının Mersin-Tarsus Havalimanı olarak addedilmesi gerektiğini, ilçe merkezi sınırları içerisinde bulunan diğer havalimanlarında da uygulamanın bu şekilde olduğunu belirterek oda borsa başkanlarından bu konuda destek istedi.

Adana ve Mersin’de düzenlenen ve çok verimli olmayan fuarların Çukurova Fuarcılık olarak birleşmesi gerektiğine de değinen Koçak, Adana ve Mersin’in fuarları paylaşması, kalkınma ajanslarının da desteğiyle bu konuda bir çalışma yapılması ve bölgede ciddi ve kaliteli fuarlar yapılması gerektiğini kaydetti.

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Titiz de AB ülkelerine yapılacak ihracat açısından organik tarım ile ilgili çalışmakta fayda gördüklerini, yaş meyve ve sebze sektörünün gelişmesi için coğrafi işaretleme ve markalaşma ve tanıtım faaliyetlerine önem verilmesi gerektiğini söyledi. Titiz, yaşlanmış ve verimden düşmüş bahçelerin çağdaş belediyecilik kriterlerine uygun olarak yenilenmesini, analiz laboratuvarları sayılarının artırılmasını, rekabet şansının yükselmesi için destek ve kredi miktarlarının arttırılmasını dilediklerini ifade etti.

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ise Mersin Limanı yük verileri üzerinden bölgedeki bakliyat ticaretini değerlendirdi. Mersin Limanı üzerinden 1 milyon 648 bin ton baklagil ithalatı, 622 bin ton baklagil ihracatı yapıldığına dikkat çeken Özdemir, ‘Türkiye bir bakliyat ülkesidir diyoruz ancak tamamen ithalatçı olmuşuz Bu vahim bir durumdur’ değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının sonunda Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri Kpt. Mesut Öztürk de bölgedeki limancılık faaliyetleri ile yük ve gemi trafiği hakkında bilgi verdi. İskenderun Körfezi’ndeki Isdemir Limanı’nın büyük kısmının konteyner limanına dönüştürülmesine OYAK tarafından start verildiği bilgisini veren Öztürk, Mersin için planlanan Ana Konteyner Limanı projesini de takip ettiklerini söyledi.

Vira Haber