“Denizciliğimiz Kabotaj Kanunuyla Gelişiyor…”

1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun denizlerin Türk vatandaşları tarafından kullanım hakkını sağladığını belirten Kutlu, Atatürk'ün denizciliği İktisadi bir iş olarak gördüğünü ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türk gemi filosunun dünya genelindeki önemine değinen Kutlu, Türkiye'nin bu alandaki sıralaması hakkında bilgi verdi.

TÜRKİYE 12. SIRADA…

Kabotajın Türk denizciliğinin gelişiminde çok önemli rol oynadığına vurgu yapan Başkan Kemal Kutlu “Dünya gemi filosu yaklaşık 2.2 milyar ton, bunun 48 milyon tonu Türk sahipli gemiler, bu da dünya sıralamasında ülkemiz 12’ci sıra gibi bir yere tekabül etmektedir” dedi.

Türk tersanelerinin yılık 5 milyon ton kapasiteyle çalıştığına değinen Başkan Kutlu “Bu dünya sipariş sıralaması açısından ilk 10’nun içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. 24 metre üzerindeki yat imalat yerleri, tersaneler, bunlar da 55 bin groston civarında ve dünya sıralamasında 4’üncü sıradayız. Türkiye’de limanlarımızda 520 milyon ton elleçleme yapılıyor. İskenderun Körfezindeki payımız, limanlarımızda, Botaş’ı da buraya kattığımız zaman, geçen sene kötü bir sene olmasına rağmen, 110 milyon/ton ancak, ortalamamız 125 milyon tonla Türkiye’nin 5’te biri, 4’te biri aralığında. %20-22’si körfezimizde eleçlenmektedir” diye konuştu.

Kabotaj kanununun yürürlüğe girdiği ilk günlerde Atatürk’ün, ‘Yelken kulüplerinin kurulup geliştirmeliyiz’ sözleriyle birlikte su sporlarına önem verildiğini hatırlatan Başkan Kutlu şunları söyledi: “Türkiye’de aşağı yukarı 150’ye yakın yelken kulübü var. Toplam Turizm gelirimizin %25’ini oluşturan, deniz turizmine katkı sağlayan 84 adet yat bağlama yeri, teknelerimiz ve deniz araçlarımız vardır.

Gemi yanaştırması için Körfezimizde 32 adet römorkör, 52 kılavuz kaptanımız var. Oldukça hatırı sayılır bir rakam. Sanayi dalgıçlığı var, gemi alt kontrolleri, limanlarımız sürekli olarak kontrol ediliyor. 5 tane firmamız var. İskenderun körfezinde 25-30 arasında da profesyonel dalgıcımız da bölgemizde gelişmiş durumda.

Başkan Kutlu, İskenderun Körfezi’nde de Arsuz Madenli’de valilik tarafından işletilen bir yat limanı bulunduğunu, ilaveten balıkçı barınaklarının Çevlik, Konacık, İskenderun,Dörtyol karşı tarafta, Yumurtalık ve Karataş olmak üzere körfezin ayrıca bir balık avlama potansiyeli yüksek bir bölgenin aynı zamanda yumurtlama alanı olduğunu ifade etti.

Başkan Kutlu İskenderun Körfezinin Hatay tarafında 400, karşı Yumurtalık tarafında da 300 civarı tekne olduğunu, Samandağ’la Dörtyol arasındaki bölgede 43 trol, 10 adet gırgır, karşı Yumurtalık tarafında da 26 trol, 7 tane gırgır teknesiyle balıkçı arkadaşlarının denizlerde avlandığını kaydetti.

Vira Haber