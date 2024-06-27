'Kruvaziyer Turizmi Ekonomiye Katma Değer Sağlayacak Bir Dönüşüm Getiriyor'

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı öncesi önemli açıklamalarda bulunan Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, "Ülkemiz tüm dünyanın ilgisini çekiyor. 2023 yılında 1.5 milyon kruvaziyer yolcu sayısını yakalamayı başardık. 2024 yılında ise bu sayının 2 milyon turiste ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye, son yıllarda kruvaziyer turizminde büyük bir ivme yakaladı ve kruvaziyer limanlarının teknik gelişimi tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Türkiye'nin kruvaziyer turizmindeki yükselişi, ülkenin muhteşem doğal güzellikleri ve zengin tarihi mirasıyla birleşerek önemli bir turistik destinasyon haline gelmesini sağlıyor.

1 Temmuz tarihinde milli bir bayram olarak kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye’nin kruvaziyer şirketleri ve yolcular için cazip bir destinasyon haline geldiğini vurguluyor. Çavuşoğlu, ‘‘Liman altyapısındaki iyileştirmeler ve turistik yerlere yapılan yatırımlar ise Türkiye'nin uluslararası kruvaziyer pazarındaki rekabet gücünü artırıyor, turizm sektöründeki potansiyelini daha da güçlendiriyor.’’ dedi.

‘‘Denizcilerin Milli Bayramı Kabotajdır’’

Türkiye’de yabancı sahipli bir cruise gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, Kabotaj Bayramı öncesinde çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin liman altyapısının modernizasyonu ve turistik yerlere yapılan stratejik yatırımların kruvaziyer turizmi açısından kritik önem taşıdığını vurgularken, "Ülkemiz, kruvaziyer şirketlerinin ve yolcuların ilgisini çeken bir bölge haline geldi. Bu gelişmeler, ekonomik büyümeye ve istihdam olanaklarının artmasına önemli katkı sağlıyor" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nın Türkiye'nin denizcilik geleneğine ve kruvaziyer turizminin geleceğine vurgu yaptı;

‘‘Kabotaj Bayramı, ülkemiz için son derece önemli ve milli bir bayramdır. Biz denizciler için kabotajın anlamı çok özeldir. Bu bayram, denizcilik sektörümüzün önemini hatırlatmakta ve bu alandaki potansiyelimizi artırmak için stratejik adımlar atmamız gerektiğini vurgulamaktadır. Kabotaj Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hem ülkemize hem de sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.’’

‘‘Kruvaziyer Turizmi ile Ön Plana Çıkacağız’’

Liman altyapısındaki iyileştirmeler ve turistik destinasyonlara yapılan yatırımlar, ülkemizin kruvaziyer pazarındaki rekabet gücünü artırırken sürdürülebilir turizm gelişimine de katkıda bulunuyor. 2023'te 1,5 milyon olan yolcu sayısının 2024'te 2 milyona ulaşabileceği öngördüğünü belirten Çavuşoğlu, ‘‘Şu ana kadar Türk limanlarına yapılan kruvaziyer rezervasyon sayısı 1.400'ü aştı. 2023'te bu sayı 1.200 civarındaydı. Önümüzdeki birkaç ay içinde rezervasyon sayısının 1.600'ü bulması bekleniyor. Türk limanlarına bin ila 5 bin 500 yolcu kapasiteli gemiler yanaşıyor. 2023'te 1,5 milyon olan yolcu sayısının da 2024'te 2 milyona ulaşmasını bekleniyoruz.” dedi.

“Yarışta Geride Kalmamamız İçin Gemiadamlarının Vize Sorunu Çözmemiz Şart”

Kabotaj Bayramı'nı kutladığımız bu günlerde, denizcilerimizi unutmamamız gerektiğini belirten Camelot Maritime Genel Müdürü Gürbüz Can, şöyle konuştu:

"Pandemi sonrası yeni ve büyük Cruise gemilerinin hizmete girmesiyle 2025 yılı için 1,5 milyon gemiadamının denizde istihdam edilmesi bekleniyor. Özellikle büyüyen Cruise ve Mega yat sektörü için Türk turizm çalışanları çok iyi bir potansiyel. Ancak, profesyonel denizcilerimizin uluslararası seyahat sorununu hala çözemedik. Gemiadamlarımızın vize sorunları, büyüyen istihdam pastasından daha az pay almamıza neden oluyor. Bu sorun çözülmediği sürece Türk denizciliği geride kalacaktır. Kabotaj Bayramı'nın önemi doğrultusunda, denizcilerimizin karşılaştığı sorunlara çözüm bulmamız şart."

Vira Haber