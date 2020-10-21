Mersin Limanı’nda 220 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Brezilya'dan gelen gemideki kağıt yüklü konteynerlerde arama yaptı.

Aramada, A4 kağıt ambalajları arasına gizlenmiş 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirildi.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU MADDEYİ ALMAYA GELİRKEN SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Öte yandan uyuşturucu maddeleri teslim alacağı önceden belirlenen Hollanda uyruklu bir kişi Mersin'e gelmek üzere İstanbul Havaalanı'na indi. Mersin narkotik polisi, isimi açıklanmayan Hollanda uyruklu kişiyi yakın takibe aldı. Mersin Limanı’na indirilen konteynerden malı teslim almak üzere limana giriş yapan kişi, polisin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Vira Haber