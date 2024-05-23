Mersin Marina Ev Sahipliğinde Sualtı Biyolojik Çeşitlilik Sergisi

Açılışı Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü olarak kutlanan 22 Mayıs tarihinde gerçekleşen sergi; 25 Mayıs Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Biyolojik çeşitlilik tüm dünyada veya belirli bir habitatta ekosistem, tür ve gen çeşitliliğini tanımlayan bir kavram olup; ekonomik, sosyal yaşam ile birlikte doğanın sağladığı imkânların devamı için büyük önem taşımaktadır. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve farkındalık için 22 Mayıs 1992 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin kabul edilişi her yıl tüm dünyada Biyolojik Çeşitlilik Günü olarak kutlanmaktadır. Mersin Deniz Ticaret Odası ve Slow Fish Mersin Platformu iş birliğiyle denizaltındaki biyolojik çeşitliliğin korunması ve farkındalığın oluşturulması için düzenlenen sualtı fotoğraf sergisine Mersin Marina ev sahipliği yapıyor. Açılışı Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’nde gerçekleştirilen sergi Mersin Marina’nın ana koridorunda 25 Mayıs Cumartesi gününe kadar ziyaretçileriyle buluşarak Akdeniz’in derinliklerini gözler önüne serecek.

Vira Haber