Tezmarin, Göcek'te 40 Adet Lagoon Katamaran ile Lagoon'un 40. Yılını Kutladı

Tezmarin, Lagoon’un 40. yılına özel dünyanın dört bir yanında eş zamanlı düzenlediği Lagoon World Escapade’in Türkiye ayağında, 40 adet Lagoon katamaranı 250 kişilik katılımcısı ile Adaia Göcek’te bir araya getirdi. Karayipler'den Akdeniz'e, Avustralya’dan Pasifik’e kadar 25 ayrı ülkede, aynı anda 30 Escapade etkinliği ile gerçekleştirilen Lagoon 40. yıl kutlamaları, Türkiye’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile birleşerek büyük bir şölene dönüştü.

En büyük Escapade, 40 tekneyle Türkiye'deydi!

Lagoon Escapade’in ilk günü, Adaia’da özel etkinliklerle dolu bir programla başladı. Ardından katılımcılar, Lagoon Marka Direktörü Thomas Gailly, Tezmarin Genel Müdürü Bilge Hergüner ve Tezmarin Lagoon Satış Müdürü Osmancan Erşahin’in konuşması ile başlayan skipper toplantısında bir araya geldi. Günün ilerleyen saatlerinde, DJ David Şaboy’un eşsiz performansıyla renklenen Happy Hour akabinde Lagoon sahipleri, lezzetli yemekler ve hoş sohbetler eşliğinde akşam yemeğinde buluştular. Bu dolu dolu geçen ilk gün, Lagoon Escapade’in unutulmaz başlangıcını müjdeledi.

Lagoon Escapade’in ikinci günü, Batık Hamam Koyu’nda gerçekleşen keyifli yürüyüş ile güneşi selamlayarak başladı. Günün enerjisini yakalayan Lagoon sahipleri, suyun üstünde adrenalin dolu anlar yaşatan stand up paddle yarışlarıyla eğlenceli dakikalar yaşadı. Günün en heyecan verici etkinliklerinden biri olan Lagoon 40. Yıl Yelken Yarışında mücadele eden ekipler, tatlı bir rekabet ile yarışı başarıyla tamamladılar. Beyaz Gece konseptiyle düzenlenen gecenin devamında gerçekleştirilen ödül töreninde, yarışlarda derece alan katılımcılara ödülleri takdim edildi ve 18 Mayıs gecesi Deniz Sipahi konseriyle muhteşem bir şekilde son buldu.

Göcek koylarında, 40 adet Lagoon katamarandan oluşan kortej ve saygı çemberi ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Lagoon Escapade’in üçüncü günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 40 adet Lagoon katamaran korteji ile denizde büyük bir coşkuyla kutlandı. Görkemli çift gövdeli katamaranlar, Türk bayraklarıyla donatılarak, denizde muhteşem bir görsel şölen oluşturdu. Katılımcılar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu Göcek koylarında doyasıya yaşadılar. Kortejdeki yatlar, birlik ve beraberliğin simgesi olarak denizdeki gençlik ruhunu en yüksek perdeden temsil etti. Bu özel coşkulu kutlama etkinliğin unutulmaz anları arasında yerini aldı.

Tezmarin, deniz tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim sunarken aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da en coşkulu şekilde denizde kutlama fırsatı sundu. Renkli etkinliklerle ve keyifli yarışlarla dolu üç gün, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Lagoon Escapade Türkiye, Lagoon Catamarans’ın 40. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenmiş olup, unutulmaz anılarla dolu muhteşem üç günün sonunda, gelecek etkinliklerde tekrar buluşmak üzere sona erdi.

Lagoon 40. Yıl Yelken Yarışı Sonuçları

Kategori I

Birinci Sky Thunder teknesi (Lagoon 46)

İkinci Signora Fabbro teknesi (Lagoon 46)

Kategori II

Birinci Winds of Daphne teknesi (Lagoon 46)

İkinci Delise teknesi (Lagoon 450)

Üçüncü Swice teknesi (Lagoon 50)

Kategori III

Birinci XENA teknesi (Lagoon 52F)

İkinci Subukos teknesi (Lagoon 560)

Üçüncü Daisy teknesi (Lagoon 620)

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