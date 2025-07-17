Mersin Sahillerinde Endişelendiren Görüntü

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı sahilinde kıyıya vuran binlerce kefal cinsi ölü balık ve 2 ölü deniz kaplumbağası endişeye yol açtı. Sahile gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşarken çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız oldu. Vatandaşlar, balık ölümlerinin nedeninin bir an önce araştırılmasını talep ediyor.

"Sebebinin araştırılmasını istiyoruz"



"Zehirlenme ihtimali yüzde 99"

Sahile yakın bölgede çiftçilik yapan Ahmet Soyaltın, balıkların zehirlendiğini belirterek, "Bu balıklar daha önce kıyıya vurmuyordu. Bunların zehirlenme ihtimali yüzde 99, araştırılması gerekmektedir. Daha önce bu kadar ölü balık yoktu ama bugün daha fazla" dedi.

Vira Haber