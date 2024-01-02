Mersin'de 6 Solungaçlı Cam Göz Köpekbalığı Kıyıya Vurdu

Köpek balığı vinçle denizden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'de öldükten sonra sürüklenen nesli tehlike de olan derin deniz türü canlılarından 6 solungaçlı (Hexanchus Griseus) cam göz köpek balığı merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağı kıyısına vurdu. Telef olan köpek balığını gören balıkçılar durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekiplerde Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'la birlikte inceleme yaptı. Yapılan inceleme de dip trolü ile avlanması sonucu açık denizde telef olduğu değerlendirilen köpek balığının 4 metre 10 santim uzunluğunda ve dişi olduğu belirlendi.

Yakalanan köpek balığı ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Deniz Ayas," 2 bin 500 metre derinliğe kadar dağılımı bulunan, diğer köpekbalıkları, vatozlar, kemikli balıklar, kalamarlar, yengeçler, karidesler gibi çok geniş bir besin tipi aralığına sahip derin deniz bir köpek balığı türüdür. Dip trolü, parakete ve galsama ağı balıkçılığında tesadüfi av yada hedef dışı av olarak yakalanmaktadır. Bu tür için en büyük tehdit balıkçılık faaliyetidir. 4 metre 10 santim boyunda 400 kilogram ağırlığında dişi bir birey"dedi.

Köpek balığı vinç yardımı ile denizden çıkarılırken, gömüleceği bildirildi.

Vira Haber