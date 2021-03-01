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Mersin'de Alabora Olan Bir Balıkçı Teknesinde 2 Kişi Öldü

Mersin'de Alabora Olan Bir Balıkçı Teknesinde 2 Kişi Öldü

Mersin'in Silifke ilçesinde alabora olan bir balıkçı teknesinde 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Silifke ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında 3 kişilik grup, balık avlamak için tekneyle göle açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu.

DHA'da yer alan habere göre, Teknedekilerden H.G, kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Kadir Dağdelen ve Coşkun Yılmaz'ın cansız bedenleri bulundu. Dağdelen ve Yılmaz'ın cenazeleri otopsi için Silifke Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vira Haber

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