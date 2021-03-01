Türk Armatörler Birliği “Bildiklerinizi Unutun” Başlıklı Bir Webinar Düzenliyor

Türk Armatörler Birliği “Bildiklerinizi Unutun” ana başlığıyla 11 Mart 2021 tarihinde bir WEBINAR düzenliyor.

TAB'tan etkinlik ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Türk Armatörler Birliği gemi sahiplerini bu etkinliğe katılıma davet ediyor. Ayrıca sektördeki deniz taşımacılığı şirket yöneticileri, bu şirketlerin tüm teknik personeli, kaptan ve zabitler, şirket personeli, tersane ve gemi inşa sektörü, konuya ilgi duyan tüm deniz taşımacılığı destek sektörleri, Denizcilik Üniversite ve fakültelerinin öğretim üyeleri ve öğrencileri ile ilgili bakanlıkların personeli de bu etkinliğe davet ediliyor.

Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezinin katkılarıyla hazırlanan bu etkinliğin ana teması “Seragazı Emisyonu Kuralları Ve Yeni Uygulamalarıyla Gemi İşletmeciliği ve Gemiler Değişimin Eşiğinde……Çok Az Bir Süre Kaldı……….Hazır mısınız?” olarak belirlenmiştir.

Etkinlik Premium Sponsor olarak GEPA FIBERGLASS Ticaret ve Sanayi A.Ş., Event Sponsor olarak ARKAS Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. ve ClassNK tarafından desteklemektedir.

Türk Armatörler Birliği Başkanı Sayın Ahmet Bedri İnce etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söylemiştir. “Deniz Taşımacılığı sıfır sera gazı emisyonu hedefiyle küresel anlamda teknolojik olarak değişimin ötesinde büyük bir dönüşüme şahit olmak üzere. Biz de sektörümüzde bu konuda farkındalık yaratmak üzere bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. Bu etkinlikte anlatılacak olan konular biz armatörlerin gelecekteki kararlarına yönelik bir aydınlatma sağlayacağı için çok önemli.”

Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Başkanı Sayın Ali İbrahim Kontaytekin ise, “Sera gazı emisyonlarının yıl hedeflerine göre azaltılmasına ilişkin tedbirlerin geliştirilmesi konusu geçtiğimiz Kasım ayındaki MEPC 75 toplantısında önemli ufuklara yelken açtı. Bu toplantıda mevcut gemilerin enerji verimliliği endeksleri, buna bağlı yeni kurallar, karbon salınımlarının azaltılmasına ilişkin teknolojik gereklilikler ele alındı. Tüm bunlar önümüzdeki 1-2 sene içerisinde gemilerimizde önemli değişiklikler yapmamızı gerekli kılacak. Bunların maliyetlerine katlanabilecek miyiz? Bu maliyetlere katlanamaz isek uluslararası arenada diğer bu maliyetlere katlananların elde edeceği verimlilik ile rekabet edebilir durumda olabilecek miyiz? Bu konu gerçekten bilinmesi gereken önemli bir konu.” diyerek konuya ilişkin bir açıklamada bulunmuştur.

Sözlerine devam eden Sayın Kontaytekin; “Her zaman belirsizlikler sektörde ne yapacağız endişesine yol açmakta. Biz bu belirsizliği ortadan kaldırmak için 2021 yılı boyunca bir çalışma yapalım istedik. Bu etkinlik de bu yılın ilk faaliyeti olacak. Amaç konu hakkında gemi sahiplerine ve diğer destekleyici sektörlere bir bakış açısı sunmak. Bununla birlikte nasıl bir yol haritası çıkartabiliriz, hangi teknolojilere ihtiyaç olabilir? Bunları da bu sene çalışıp sektörle paylaşım arzusu içerisindeyiz.” diyerek etkinliğe yönelik düşüncelerini ifade etti. Etkinlik 11 Mart 2021 Perşembe günü bir WEBINAR ile yapılacaktır. WEBINAR Sayın Harun Şişmanyazıcı moderatörlüğünde TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu üyelerinin ve RightShip’ten Sayın Yücel Yıldız’ın sunumlarıyla gerçekleştirilecektir.

Etkinliğimize https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Rosfk8SDR_it-cTSp3f30A (Webinar ID: 827 8782 3731) linkinden kayıt yapılarak katılım sağlayabilirsiniz. Etkinlik programına veya kayıt linkine yine www.armatorlerbirligi.org.tr adresindeki WEB sitemizden ulaşılabilmektedir.

Vira Haber