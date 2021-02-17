Mersin'de Balık Avında İzinsiz Ağ Kullanan 3 Kişiye 6 Bin 435 Lira Ceza Kesildi
Mersin'de, izinsiz ağ kullandığı belirlenen 3 balıkçıya 6 bin 435 lira ceza uygulandı.
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Mersin'de, izinsiz ağ kullandığı belirlenen 3 balıkçıya 6 bin 435 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.
Kontrollerde, izin verilen av aracının dışında ağ bulundurduğu tespit edilen 3 kişiye 6 bin 435 lira ceza verildi.
Vira Haber
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Etiketler : mersin, kaçak avcılık
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