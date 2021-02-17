IMO, Korsanlık Faaliyetlerine Karşı Harekete Geçilmesi İçin Yaptı

Durumun aciliyeti, 23 Ocak 2021'de konteyner gemisi Mozart'a düzenlenen ve 15 denizcinin ölümüne ve kaçırılmasına neden olan saldırı ile vurgulandı.

Gemi sahibi korsanlara fidyeyi ödedikten sonra denizciler kurtarıldı. Ancak esaretlerini anlatan denizciler, şirketlerinin fidye bedelini ödememesi halinde sürekli olarak ölme tehdidi altında bir ormanda tutuldukları sırada zorlu koşullara işaret ettiler.

IMO, Mayıs 2021'de gerçekleştirilmesi planlanan Deniz Güvenliği Komitesi MSC 103'ün bir sonraki oturumunda Gine Körfezi'ne odaklanan bir deniz güvenliği çalışma grubu oluşturmayı planladığını söyledi. Gerçekleşmesi planlanan komitenin üye Devletlere ve uluslararası kuruluşlara mevcut sorunları ele almak için daha fazla işbirliği ve olası eylemi tartışma fırsatı sağlaması hedefleniyor.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim de, denizcilerin hayatlarını ve bölgedeki deniz taşımacılığının güvenliğini tehdit eden Gine Körfezi bölgesindeki saldırıların sayısı ve ciddiyetindeki artışa ilişkin derin endişesini ifade etti.

IMO, sektör temsilcileri, Nijerya Denizcilik İdaresi ve Güvenlik Ajansı (NIMASA) ve Bölgelerarası Koordinasyon Merkezi (ICC) ile toplantıları kolaylaştırmak da dahil olmak üzere paydaşlar arasındaki girişimlerin koordinasyonunu geliştirmek için harekete geçtiğini duyurdu.

Maersk gibi sektörün önde gelen şirketleri de, bölgeyi geçerken denizcilerin terörize edilmesine son vermek için Gine Körfezi'ne bir deniz misyonu kurulması çağrısında bulunuyorlar.

Vira Haber