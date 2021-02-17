Mersin'de Deniz Dibi Temizliği Sırasında Balıkçı Teknesi ve Bisiklet Bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde yapılan temizlik çalışmasında 25 metreküp atık çıkarıldı.

Erdemli Balıkçı Barınağı'nda deniz kirliliğine dikkati çekmek için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığınca başlatılan "Deniz Dibi Temizleme Faaliyeti" sona erdi.

Belediyenin çevre koruma ve itfaiye görevlilerinin de katıldığı çalışmada suya dalan ekipler, balıkçı teknesi, bisiklet, araç lastiği, plastik kasa, cam ve plastik şişe ile poşet gibi çok sayıda atık buldu.

Vira Haber