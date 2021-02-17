Mısır’daki Burullus Limanı'nda Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Faaliyetler Durduruldu
Mısır genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle Kefr eş-Şeyh kentinde bulunan Burullus Limanı'nda çalışmalara ara verildi.
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Mısır Yerel Kalkınma Bakanı Mahmud Şeravi yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz’de oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle liman faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtti.
Açıklamada, sefer güvenliği nedeniyle alınan kararın, Burullus Limanı'nda küçük ve büyük ölçekli deniz birimlerinin tamamını kapsadığı aktarıldı.
Mısır meteoroloji birimleri, hafta boyunca ülkenin yoğun yağış ve şiddetli rüzgarın etkisinde olacağı uyarısında bulunmuştu.
Vira Haber
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Etiketler : mısır, burullus limanı
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