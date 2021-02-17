Yeni İsimleriyle Sefere Çıkacaklar

Stena Line, 2005 yılında inşa edilen RoPax gemileri Stena Lagan ve ikizi Stena Mersey’i baştan sona yenilenmek için Sedef Tersanesi’yle anlaştı. Gemilerin 36’şar metre uzatılmasıyla 226 metre boyuna çıkartılmasına karar verildi. Gemiler bu yolla yüzde 30 daha fazla kargo da alabilecekti.

AĞUSTOS’TA BAŞLADI

Sedef Tersanesi’ndeki çalışmalar Ağustos ayında Stena Lagan’la başladı. Gemi ortadan kesildi. Baş kısmında ve iç dizaynında da değişikliğe gidildi. Çalışmaların bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanması, ardından da hemen Stena Mersey’e geçilmesi planlandı.

ANKETTEN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇIKTI

Stena Line gemilerini sabırsızlıkla beklerken, müşterilerinin katılımıyla gemilere yeni isim arayışına girdi. 600’den fazla seçenek arasında en çok beğenilen isimler Stena Baltica ve Stena Scandica oldu. Stena Lagan’a Stena Scandica, Stena Mersey’e ise Stena Baltica ismi verildi.

HATLARI DA DEĞİŞTİ

Stena Line’nın tek yaptığı değişiklik gemilerin isimleri olmadı. İki geminin yaklaşık 10 yıldır çalıştığı Belfast ile Liverpool arasındaki İrlanda Denizi rotasında da değişikliğe gidildi. Gemiler İsveç’teki Nynäshamn ile Letonya’daki Ventspils arasındaki rotaya alındı.

İSKANDİNAV MİRASIMIZI ANLATIYOR

Stena Line Baltık Denizi Ticaret Direktörü Johan Edelman isim değişikliğiyle ilgili şunları söyledi: “Yeni isimler İskandinav mirasımızın yanı sıra faaliyet göstereceğimiz bölgeyle de alakalı. Tamamen yenilenen gemilerimiz Baltık Denizi’nde müşterilerimize hem seyahat hem de nakliye konusunda çok iyi bir deneyim yaşatacak.”

NELER YAPILACAK?

Gemilerdeki kabin sayısı 80 arttırılarak toplam 200’e çıkacak.

Gemilerin baş kısmı artık açılabilecek. Her iki yönde yapılacak yeni dahili rampalarla yükleme ve boşaltma hızlı ve kolay olacak.

Flap dümenleri ve 3 pruva pervanesiyle gemilerin manevra kabiliyetleri arttırılacak.

Egzoz gazı temizliği için hibrit yıkayıcılar, balast suyu için de yeni bir arıtma sistemi kurulacak.

Yolcu kapasitesi 970’e çıkartılacak. Araç taşıma kapasitesi 100 arttırılacak.

Yolcu bölümlerine yeni mağazalar, yolcu salonları ve yeni bir güneşlenme güvertesi yapılacak.

Vira Haber