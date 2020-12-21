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Mersin'de Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Alanı Temizlendi

Mersin'de Deniz Kaplumbağalarının Yuvalama Alanı Temizlendi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahilde temizlik çalışması yapıldı.

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Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği ile öğrenciler Kazanlı sahilinde temizlik çalışması yaptı.

Öğrenciler ve diğer katılımcılar, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı kumsaldaki lastik, plastik, cam ve çöpleri topladı.

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Vira Haber

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