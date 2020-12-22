Boğazlarda Ro-Ro ve Konteynerlere Geçiş Kolaylığı

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından gemi geçiş düzeninde seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin artırılması amacıyla bazı değişiklikler yapıldı. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün deniz içinde kalan ayaklarının mevkilerine yönelik Karayolları Genel Müdürlüğünce yeniden düzenleme yapıldığından, Trafik Ayırım Düzeni mevkilerinde köprü ayakları trafik hattından ‘neta’ olacak şekilde düzenlendi.



TEHLİKE MUAFİYETİ

Ayrıca, konteyner ve Ro-Ro gemilerinin İstanbul’dan geçişleri, tehlikeli yük taşıyan diğer gemilere uygulanan bazı kurallardan muaf tutulacak. Resmi Gazete’nin 15 Ağustos 2019 tarihli sayısında yayımlanan önceki yönetmelikteki, “Tehlikeli yük taşıyan bir gemi, İstanbul Boğazı’na kuzeyden girdiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü, güneyden girdiğinde Hamsi ve Fil Burnu hattını geçene kadar aynı nitelikte başka bir gemi İstanbul Boğazı’ndan içeri alınmaz” ibaresindeki gemi türü ‘konteyner ve Ro-Ro gemileri hariç olmak üzere tehlikeli yük taşıyan’ olarak değiştirildi.



Boğazlardaki seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin artırılması amacıyla yapılan değişiklikler, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Denizden Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, Limanlar Kanunu ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Vira Haber