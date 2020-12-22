Hatay Valisi, Atakaş Limanı'nın Rekorunu Paylaştı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 202 bin ton ihracat yüklemesi yapan Atakaş Limanı'nın rekor kırdığına dikkat çekti. Vali Rahmi Doğan paylaşımında, “İskenderun Atakaş Limanı'nda dünyanın en büyük kuru yük taşıma kapasiteli gemilerinden biri olan Hemingway isimli gemiye 202 bin ton ihracat yüklemesi yapılmış ve rekor kırılmıştır. İskenderun Körfezi'nin ülkemiz ekonomisi açısından ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu ortadadır" ifadelerini kullandı.

İKİ AYDA İKİ REKOR

Türkiye’nin elleçleme hacmi olarak en büyük liman bölgelerinden olan İskenderun Körfezi’nde 2018 yılı başında faaliyetine başlayan Atakaş Limanı’ndan iki ayrı rekor ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kasım 2020’de gerçekleştirdiği ve o güne kadar ülkemiz limanlarında yüklenen en büyük tonaj olan 176 bin tonluk ihracat yüklemesinden sonra, Aralık 2020’de de kırılması zor bir başka rekora daha imza atıldı. Hemingway isimli, Liberya bandıralı 207 bin 634 ton kuru yük taşıma kapasitesine sahip dev gemi 15 Aralık’ta yanaştığı Atakaş Limanı’nda 202 bin ton ihracat yüklemesi yapıldıktan sonra 19 Aralık günü limandan ayrıldı. Brüt 50 bin tonluk günlük yükleme hızı, hava muhalefeti ve gemi kaynaklı duraklamalar düşüldükten sonra yaklaşık 57 bin 500 ton/gün olarak gerçekleşirken, ülkemiz limanlarında yapılan ihracat yüklemeleri açısından ayrı bir rekor da kırılmış oldu. 207 bin 634 tonluk taşıma kapasitesi, 300 metre uzunluğu ve 50 metre genişliği ile kuru yük gemileri arasında dünyada en üst sıralarda yer bulan Hemingway'ın Atakaş Limanı’ndan kalkış draftı 18.4 m olarak kayıtlara geçti."

Vira Haber