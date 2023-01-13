Mersin'de Denizi Kirleten Gemiye 10 Milyon Lira Ceza Kesildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye ekiplerinin limana giriş için sıra bekleyen bir geminin denizi kirlettiğini tespit ettiğini belirtti.

Gemiye 2 gün arayla ceza yazıldığı bilgisini veren Seçer, "Ekiplerimiz, denizi kirlettiği için 2 gün arayla önce 3 milyon 674 bin, bugün de 6 milyon 387 bin lira ceza yazdı. Sorumlu olduğumuz bölgelerde denizlerimizi bir çöplük gibi kullanmayı alışkanlık haline getirenlere göz açtırmadık, açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Seçer, geminin denizi kirletmesine dair görüntüyü de sosyal medya hesabından paylaştı.