Karadeniz’in yeni ticaret merkezi Karasu Limanı 6 yaşında

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karasu Limanı, işletmeye geçtiği 2017'den itibaren birçok farklı yüke ve müşteriye hizmet vererek, geniş hinterlandı ile ülke ekonomisine yaklaşık 8,97 milyar dolar ticaret hacmi sağladı.

Karasu Limanı, 5 kıtadaki 40'tan fazla ülkeyle olan ticareti ile Türkiye ekonomisinde önemli bir rol üstlendi. İlk yıllar sadece genel kargo yüklerine hizmet veren liman, yük grafiğini her yıl yukarı yönlü artırdı. Farklı yüklere hizmet verebilmek adına 2019'da başlatılan Ro-Ro seferleri ile Karasu Limanı, özellikle Ukrayna, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’ne alternatif bir çıkış kapısı olarak ciddi bir cazibe merkezi haline geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Karasu Liman Müdürü Gökçen Erdem, Karasu Limanı’nın 6 yıldır yük grafiğini sürekli yukarıya taşıdığını, ithalat ve ihracatçı firmalar için talep gören, çözüm ortağı olan bir cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

Ro-Ro seferlerine talebin artması ile Ro-Ro sayılarında hızlı bir yükseliş grafiği yakaladıklarını aktaran Erdem, "2021 yılında Ukrayna’ya yapılan Ro-Ro seferleri ile yıllık 50 bin adede ulaşarak tarihi bir başarıya imza attık. 2022 yılının ilk 2 ayında talep artışları ile yoğun operasyonlar devam ederken, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla özellikle Ro-Ro yüklerinde durma yaşanmasına rağmen, alternatif çözümler ile bu alandaki kayıpları telafi ettik. Genel kargo yüklerinde ise farklı müşteri potansiyellerini değerlendirerek 1 milyon 265 bin ton ile rekor tonaja ulaştık. Tarımdan tüm sanayi kollarına, Türkiye ekonomisine hemen her alanda çok yönlü katkılar sağlayan IC Karasu Limanı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin ekonomik gelişimine güç vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Karasu Limanı’nı Avrupa’ya açılan yeni bir kapı haline getireceğiz"

Erdem, Karasu Limanı’nı "lojistik merkez" haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Liman tesisi olan Karasu Limanı’nın önemli konum avantajını da kullanarak, limanı Karadeniz ülkeleri ile birlikte Avrupa’ya açılan yeni bir kapı haline getireceğiz. Bölgenin gelişmiş sanayisine destek verebilmek için yeni yatırımlar ile büyüyeceğiz. Gelecekteki hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi adına bugünden limanımızın kapasitesinin artırılabilmesine yönelik planlamalara başladık. Özellikle Sakarya-Karasu arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yapımı planlanan demir yolu hattının da devreye girmesi ile büyüme ivmesinin çok daha hızlı olacağını düşünüyoruz. Kendimizi gelecek 10 yıla hazırlamak adına, demiryolu bağlantısı, demir yolu yük istasyonu, kapasite artırımına yönelik tamamlayıcı altyapılar, Liman sahasının genişletilmesi, ilave rıhtımlar, açık ve kapalı depolama sahaları, silolar ve aktarma merkezleri, sıvı yük depolama için tank çiftlikleri, ilave Ro-Ro rıhtımları ve tır park sahaları, tüm bunları destekleyecek ekipmanlar ile hizmet binalarının yapımlarına yönelik hazırlıklarımızı ve planlarımızı şimdiden yapıyoruz."

6 yılda bin 755 adet gemi yanaştı

Karasu Limanı’ndan Rusya Federasyonu’nun Novorossiysk ve Tuapse limanına düzenli Ro/Pax seferleri başlatıldı. 2023 Romanya/Köstence seferleri de başlatılacak. Hizmet sunduğu geniş hinterland, sahip olduğu yüksek kapasite, modern altyapı ve standartları ile sunduğu çok modlu taşıma avantajlarıyla Karadeniz'den dünyaya açılan en modern liman konumunda olan IC Karasu Limanı, yıllık 1 milyon 500 bin ton genel kargo/dökme yük ve 110 bin adet Ro-Ro ve 50 bin TEU konteyner yük kapasitesine sahip.

İlk geminin Ocak 2017’de yanaştığı Karasu Limanı’ndan düzenli Ro-Ro seferleri Temmuz 2019’da başladı. 2019’da 1,20 milyon ton/yıl genel ve dökme yük elleçlemesinin gerçekleştiği limanda 2021’de 50 bin adet/yıl Ro Ro yük elleçlemesi yapıldı.

2022’de 1,26 milyon ton/yıl genel ve dökme yük elleçlemesinin yanı sıra demir cevheri ve çimento yükünün de elleçlendiği Karasu Limanı’na, açılışından bugüne kadar bin 755 adet gemi yanaştı. Açıldığı günden bugüne kadar IC Karasu Limanı üzerinden taşınan toplam yük miktarı, 6,75 milyon ton olarak gerçekleşti. Karasu Limanı üzerinden en çok ithalatın yapıldığı ilk 3 ülke ise 2,7 milyon ton ile Rusya, 904 bin ton ile Ukrayna ve 176 bin ton ile Mısır oldu.

Ülke istihdamına katkıda bulunuyor

Binlerce insana dolaylı olarak istihdam sağlayan IC Karasu Limanı, bugün ve gelecekte çok büyük bir potansiyele sahip güçlü bir ticaret ekosisteminin tam merkezinde yer alıyor. IC Karasu Limanı sahip olduğu avantajlı konumla Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’u önemli bir kara ve deniz trafiği yükünden de kurtarıyor.

Tarım ürünlerinin, hedef pazarlara zaman kaybedilmeden hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayarak hem çevrenin korunmasına hem tarımsal verimliliğe hem de ihracata önemli katkılar sağlıyor. IC Karasu Limanı, başta Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Bolu, Zonguldak'taki sanayi bölgeleri olmak üzere Konya, Karabük, Çankırı, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ile sebze-meyve ihracatı özelinde Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Manisa, Muğla ve Çanakkale illeri için stratejik bir önem taşıyor.

Rakamlarla IC Karasu Limanı

Verilen bilgiye göre, IC Karasu Limanı’na yanaşan en büyük gemi, Meghna Fortune isimli gemi oldu. 35 bin 210 gros tonluk Meghna Fortune, 4 Mart'ta Hindistan’dan 9 bin 900 ton rulo sac getirdi. IC Karasu Limanı üzerinden en çok ihracat yapılan ilk 3 yük cinsi, 603 bin ton Kireç Taşı, 236 bin ton klinker ve 218 bin ton rulo sac oldu.

IC Karasu Limanından en çok ihracat yapılan ilk 3 ülke 695 bin ton ile Ukrayna, 160 bin ton ile ABD ve 66 bin ton ile Romanya oldu. En çok ithalat yapılan ilk üç yük cinsi 1,511 milyon ton ile buğday, 992 bin ton ile mısır ve 384 bin ton ile soya olarak sıralandı.

Vira Haber