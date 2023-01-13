Uyuşturucu Cezalarında Genel Af   

Günümüzde uyuşturucu suçlarında genel af durumları konuşulması sebebiyle siz değerli okurlarımıza bu durumların gerçekleşme ihtimalini gerekçeli olarak anlatacağız; Uyuşturucu suçlarında ceza sınırı ve süresi bakımından kullanmak ve ticaretini yapma arasında çok büyük farklar vardır.

Uyuşturucu içmek suçundan yakalanan kişi soruşturma evresinde hakkında erteleme ve denetimli serbestlik kararı verilip ceza mahkemesinde yargılanmadan adli sicili etkilenmeden kurtulabilir.

Lakin uyuşturucu madde satıcılığı öyle değildir uyuşturucu ticareti suçunun alt sınırı on yıl olması sebebi ile ağır ceza mahkemesinde uyuşturucu madde ticaretinden ceza alan kişi etkin pişmanlık durumları da mevcut değilse iyi hal durumundan sekiz yıl dört ay ceza alır. Bu durumda kapalı cezaevinde kalma süresi en az bir yıl üç aydır. Bu süreyi kapalı cezaevinde çektikten sonra açık cezaevine sevk edilir. Günümüzde koronavirüs izinleri devam ederse serbest bırakılma durumu da mevcuttur.

Uyuşturucu Suçlarında Genel Af Çıkar mı?

Uyuşturucu davalarında kullanma suçundan ceza alan kişinin genel af yasasına ihtiyacı olmaz. Kullanma suçundan genel af bekleyenleri çok fazla suçtan ceza infazı birikmiş ve biraz daha uzun süre kapalı cezaevinde kalma durumu olduğu için ceza alan hükümlü ve yakınları uyuşturucu kullanma suçlarında genel af yasası bekler.

Türk Ceza Kanunu 188/4 ;

a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması,

b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Burada af yasasını en çok uyuşturucu madde ticareti cezasından hüküm alanlar bekler. Çünkü en düşük süreli kapalı cezaevinde yatma durumu bir yıl üç aydır. Esrar madde satıcılığı değil Türk Ceza Kanunu 188.maddesine istinaden kokain, eroin, morfin sentetik uyuşturucu maddesinin ticaretinde ceza alanlar, uyuşturucu madde satma suçunu işlediği sabit görülürse alt sınırdan 10 yıl ceza alır madde Tck nın 188.maddesinin 4. fıkrasında yer alan sentetik uyuşturucu madde listesine girdiği için cezaları yarı oranında arttırılır 15 yıl ceza alır. İyi halli durumu varsa ceza altı da bir oranından indirilir 12 yıl 6 ay ceza alırlar. 12 yıl 6 ay hapis cezasının kapalı cezaevinde kalma süresi en az beş yıl yedi aydır.

Bu sebeple uyuşturucu ticareti suçlamasından cezası kesinleşen kişiler ve yakınları genel af durumların yakından takip ederler. Biz uyuşturucu davalarına bakan ağır ceza avukatları olarak uyuşturucu suçlarında genel af beklemiyoruz. Çünkü suç fiili toplum nezdinde sorunlu bir alandır. Olay durumlarının net içeriği bilinmediği için çok fazla toplum tepkisi çekebilir. En iyi ihtimalle af çıkmasa dahi infaz yasasında değişiklik ile suçun infazında ölçülü değişiklikler yapılabilir.

Uyuşturucu Davasında İlk Mahkeme Ne Zaman Olur?

Uyuşturucu davalarında ilk mahkeme; yargılanan kişi uyuşturucu madde ticareti suçlaması ile yargılanıyorsa çoğunlukla tutuklanma durumu meydana gelir. Soruşturma evresini aşaması olan ortalama dört veya altı ayı tutuklu olarak geçirir. Bu süreçlerde şüpheli müdafi olan uyuşturucu avukatı tutukluluğa itiraz ederek müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasını talep eder.

İlk mahkeme soruşturmanın dosyasının açıldığı tarihten itibaren ortalama altı veya yedi ay sonra olur. Şüpheli yakalandığı tarihten mahkeme yoğunluğuna göre ortalama yedi ay içinde ilk duruşmaya çıkması beklenir.

Uyuşturucu Ticaretinde Somut Delil Nedir?

Uyuşturucu suçlarında somut delil şüphelinin üzerinde yakalanan yasadışı uyuşturucu madde, hassas terazi, ölçülü ve özenli şekilde gramajları aynı veya birbirlerine yakın poşetler iddia edilen suçun işlenme durumuna istinaden somut delil teşkil edebilir. Ayrıca uyuşturucu madde satma iddiası varsa şüphelinin mesaj kayıtlarında satma fiiline dair mesaj kayıtları da somut delil olur.

İlk Kez Uyuşturucudan Yakalanan Cezaevine Girer mi?

Bu sorunun cevabı ilk kez uyuşturucudan yakalanan kişinin kullanmak suçu mu veya ticaret suçu iddiasıyla mı soruşturulduğuna bağlıdır. İlk kez uyuşturuc madde kullanma suçundan yakalan kişinin satma fiiline dair hiçbir delil yoksa, uyuşturucu madde kullanım miktarı günlük ve aylık kullanım sınırının çok altında ise hakkında en az bir yıl denetimli serbestlik ve beş yıllık erteleme kararı verilip serbest bırakılır.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden yargılanan kişiler açısından bu durum çok daha zorlu ve yorucudur. Bu suçtan ilk defa yakalansanız dahi tutuklu olarak yargılanma durumu ortaya çıkabilir.

İlk kez uyuşturucu madde satmak suçundan ceza alan kişinin cezası çoğunlukla iki yıldan fazla olması sebebi ile uyuşturucu madde satmak suçundan ceza alan kişi cezaevine girer. Burada uyuşturucu avukatı tarafından yapılması gereken gerekçeli savunma beraat hedefi ile sanığın bu suçla ilgisi olmadığını ispat etme veya sanık içici ise satıcı olduğuna dair herhangi somut bir delil bulunmaması sebebi ile satılığa dair somut delil yokluğundan ve içicilik durumlarının kabul edilmesinden dolayı müvekkili hakkından uyuşturucu madde kullanmak suçundan alt sınırdan ceza aldırması gerekir. Bu durumlar gerçekleşmez ise ilk kez uyuşturucu madde satmak suçundan ceza alıp cezası kesinleşen hükümlü cezaevine girer.