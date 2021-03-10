Mersin'de Kayalıklara Çarparak Batan Teknedeki 13 Düzensiz Göçmen Yaralı Kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, içerisinde Suriye uyrukluların olduğu teknenin gece saatlerinde alabora olması üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, ulaştıkları batan teknede bulunan 13 kişiyi kurtararak karada bekleyen ambulanslara taşıdı.

Yaralılar, tedavi için Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Vira Haber