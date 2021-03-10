İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. ENERJİ

  3. 5 Hidroelektrik Santralde Özelleştirme Planı
5 Hidroelektrik Santralde Özelleştirme Planı

5 Hidroelektrik Santralde Özelleştirme Planı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 5 hidroelektrik santral özelleştirme kapsamına alındı

A+A-

Denizli/Çal, Erzincan/Girlevik II ve Mercan, Sivas/Koyulhisar ile Kars/Dereiçi hidroelektrik santralleri (HES) özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait kararları içeren Cumhurbaşkanı kararına göre, HES'ler "işletme hakkı devri", HES'ler tarafından kullanılan taşınmazlar ise "işletme hakkı veya kullanım izni devri" yöntemiyle özelleştirilecek.

Özelleştirme işlemleri 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Vira Haber

Bu haber toplam 85 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.