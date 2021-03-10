5 Hidroelektrik Santralde Özelleştirme Planı

Denizli/Çal, Erzincan/Girlevik II ve Mercan, Sivas/Koyulhisar ile Kars/Dereiçi hidroelektrik santralleri (HES) özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait kararları içeren Cumhurbaşkanı kararına göre, HES'ler "işletme hakkı devri", HES'ler tarafından kullanılan taşınmazlar ise "işletme hakkı veya kullanım izni devri" yöntemiyle özelleştirilecek.

Özelleştirme işlemleri 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Vira Haber