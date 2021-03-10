Asyaport'un "Mehmet Ağabeyi" Temizliğe Pedal Çeviriyor

Liman çalışanlarının yaşı ve ağır başlılığı dolayısıyla "Mehmet ağabey" diye hitap ettiği Dündar, yaklaşık 5 yıl önce limanda çalışmaya başladı.

Her sabah 08.00'de limana gelen Dündar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşi ölçüldükten sonra ellerini dezenfekte ediyor ve maskesini takıyor.

İş kıyafetlerini giydikten sonra arka kısmında sepet bulunan bisikletiyle yola çıkan Dündar, yaklaşık 300 bin metrekarelik liman alanında kapı önlerine bırakılan çöpleri topluyor ve yerleri temizliyor.

"EKMEK PARASI İÇİN YORULMAK GEREKİYOR"

Dündar, AA muhabirine, her sabah bisikletinin arkasındaki sepete temizlik malzemelerini yerleştirerek işe başladığını söyledi.

Limandaki birimlerin önlerine konulan çöp poşetlerini topladığını, konteynerlerin aralarını ve varsa yerlerdeki çöpleri temizlediğini anlatan Dündar, "Alın teriyle ekmek parası kazanmak beni mutlu ediyor. Ekmek parası için yorulmak gerekiyor. İnsan günlük mesaisini tamamlayıp eve gittiği zaman işinin hakkını verdiyse kendisiyle övünecek." dedi.

Dündar, limanda günde yaklaşık 10 kilometre pedal çevirerek işini yaptığını ifade etti.

Çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını anlatan Dündar, şöyle konuştu:

"Liman temizliğinin yanı sıra ofis temizliği de yapıyorum. Yemek ve çay molalarımın dışında zamanım temizlikle geçiyor. İnsan ister istemez yoruluyor ama işimi severek yapıyorum. Çünkü bu benim ekmek param. Bütün mücadelemiz de onun için. Eve gidip başınızı yastığa rahat bir şekilde koyup uyuyabiliyorsanız, hayatta en önemli şey bu."

Dündar, bu işi sağlığı el verdiği sürece yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

Vira Haber