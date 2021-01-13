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Mersin'de Yasa Dışı Balık Avcılığına 45 Bin Lira Ceza

Mersin'de Yasa Dışı Balık Avcılığına 45 Bin Lira Ceza

Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki yasak sahada trol ile balık avlayan 5 balıkçıya 45 bin 822 lira ceza kesildi.

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Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Mersin'in Silifke ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.

Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir teknede trol ile balık avlandığını belirledi.

Teknedeki 5 kişiye 45 bin 822 lira ceza uygulandı. 

Vira Haber

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