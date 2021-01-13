Mersin'de Yasa Dışı Balık Avcılığına 45 Bin Lira Ceza
Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki yasak sahada trol ile balık avlayan 5 balıkçıya 45 bin 822 lira ceza kesildi.
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Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Mersin'in Silifke ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.
Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir teknede trol ile balık avlandığını belirledi.
Teknedeki 5 kişiye 45 bin 822 lira ceza uygulandı.
Vira Haber
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Etiketler : mersin, kaçak avcılık, balıkçılık
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