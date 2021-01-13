Setur Marinaları’ndan Kalamış ve Fenerbahçe’de Çok Özel Fırsatlar

Türkiye’nin lider zincir marina işletmesi, halihazırdaki kampanyalarına ek olarak Kalamış & Fenerbahçe’ye özel hazırladığı yeni fırsatlara imza atıyor.

%40 KARA PARK İNDİRİMİ

Setur Marinaları Kalamış & Fenerbahçe’ye yıllık sözleşmeyle bağlananlar zincir kampanyaların benzersiz fırsatlarından yararlanabiliyorlar. Yıllık sözleşmede her bir Setur Marinası’nda 30 gün, toplamda 270 gün konaklama ücretsiz yapılabiliyor. Ayrıca bağlama sözleşmesinde her yıl için %2, 10 yıl için %20, 11 yıl ve sonrasında %25 indirim fırsatları da sunulan Setur Kalamış & Fenerbahçe Marina’nın halihazırdaki misafirleri, yıllık sözleşme yapmak amacıyla getirecekleri her bir arkadaşı ve kendisi için 30’ar gün ücretsiz konaklama kazanıyor. Yıllık sözleşmelerde sıfır tekne sahiplerine %10 indirim, ücretsiz kara park, çekme ve atma hizmeti de sunulan marinada mevcut müşterileri için de 1 Mart 2021’de tekneyi denize indirmek kaydıyla geçerli olan %40 kara park indirimi de sunuluyor.

KALAMIŞ’TA KÜÇÜK TEKNELERE BÜYÜK AVANTAJ

Setur Marinaları yeni yılla birlikte küçük teknelerin bağlanabildiği Kalamış’a özel bir kampanyayı da hayata geçirdi. Buna göre Kalamış Marina’daki küçük teknelerin denizde bağlama ücretlerinde avantajlı fiyatlar sunuluyor. 31 Mart 2021’e kadar yapılacak yıllık sözleşmelerde geçerli olacak kampanya ile bağlama fiyatlarını 5,5 metreye kadar olan teknelerde 11.750 TL, 6,5 metreye kadar olan teknelerde 15.500 TL olarak belirledi. Aynı zamanda yıllık bağlama sözleşmesi yapıldığında her bir Setur Marinası’nda 30 gün olmak üzere ücretsiz konaklama avantajı ile yıl boyunca toplam 270 gün ücretsiz konaklama fırsatından da yararlanılabiliyor.

Vira Haber