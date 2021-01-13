Nehirlerin Debileri Yükseldi: Turuncu Alarm Verildi

Edirne'de, 2 gündür etkili olan ve gece itibariyle etkisini arttıran sağanak yağışlar sonrası Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri arttı. DSİ verilerine göre, saat 12.00’de Tunca Nehri'nin su debisi Suakacağı İstasyonu'nda 80 metreküp/saniyeye ölçülmesinin ardından 'sarı alarm' uyarısı verilmişti. Tunca Nehri’nin debisi 4 saatte iki kat artarak akşam saatlerinde 165 metreküp/saniyeye ulaştı. DSİ’nin ‘sarı alarmı’ bu kez ‘turuncu alarma’ yükseldi.

Nehrin Sarayiçi kısmında bulunan köprüsünün taşmasına adeta ramak kaldı. Köprü’nün bazı gözlerinin tıkandığı da görüldü. Sağanak yağış kentte etkili olmaya devam ediyor.

Vira Haber