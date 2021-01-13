Salih Zeki Çakır'ın Annesi Vefat Etti

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır'ın annesi Emine Çakır vefat etti.

Emine Çakır, 14 Ocak Perşembe günü (Yarın) Of Çarşıbaşı Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Vira Haber olarak merhume Emine Çakır'a Allah'tan rahmet, başta Salih Zeki Çakır olmak üzere ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

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