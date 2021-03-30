Mesire Alanında Yasak Olunca Teknede Mangal Yaptılar
Adana’da esneyen kısıtlamaların ve güneşli havanın etkisiyle, vatandaşlar Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki mesire alanlarına akın etti. Alanda mangal yakmak yasak olunca, 3 arkadaş açıktaki bir tekne üzerinde mangal yaktı.
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Koronavirüs risk haritasında “sarı” renkli kategoride yer alan orta riskli kentte, normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından kısıtlamalar gevşetildi.
Vatandaşlar hafta sonunda güzel havayı fırsat bilip mesire alanlarına akın etti.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Seyhan Baraj Gölü kıyısında vakit geçiren vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.
TEKNEDE MANGAL KEYFİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Mesire alanlarında mangal yakma yasağı devam ederken, 3 arkadaşın tekneyle Seyhan Baraj Gölü üzerinde mangal yaktığı anlar dronla görüntülendi.
Havadan görüntülenen arkadaş grubu kimseye aldırış etmeden etlerini pişirmeye devam etti.
Vira Haber
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Etiketler : adana, koronavirüs, seyhan barajı
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