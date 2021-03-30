Yat Sezonu Erken Açıldı: 15 Mega Yat Geliyor

Yat sezonu erken açıldı, nisanda paskalya için 15 mega yat Türkiye'ye geliyor.

Türkiye, koronavirüs sürecinde alınan tedbirlerle zengin yat sahiplerinin rotasına girdi. En güvenli limanlardan biri oldu.

NİSANDA 15 MEGA YAT GELİYOR

Hal böyle olunca Türkiye'de mayıs ortasında açılan sezon bu yıl martta başladı. Paskalya'yı Türkiye'de geçirecek olan 15 mega yat, şimdiden rezervasyonlarını yaptırdı.

RUS YATÇILAR PASKALYA'DA ROTAYI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

CNN TÜRK'e konuşan Yat Turizm Derneği Başkanı Begüm Doğulu, "Sezonun erken başlamasının en önemli sebeplerinden biri Paskalya'da, Avrupa'da yatlarını kullanamayacak olan Rus yatçıların yatlarını Türkiye'ye yönlendirmeleridir. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi geçen yıl Türkiye'yi ziyaret eden hiçbir mega yatta Kovid-19 vakası yaşanmamasıdır. Dolayısıyla ülkemiz güvenli bir liman olarak gösterilmiştir. 2020 yılında ortalama 200 tane mega yat ağırladık. Normalde ülkemiz 300 mega yata ev sahipliği yapmakta. Fakat 2021 için 400 adet mega yat rezervasyonu almış bulunmaktayız" dedi.

Vira Haber