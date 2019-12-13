Mesudiye zırhlısında şehit olan 35 asker anıldı

Çanakkale savaşlarında sabit batarya gemisi olarak kullanılan ve İngiliz denizaltısı B-11 tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı’nda hayatını kaybeden 35 denizci, 105 yıl önce geminin battığı Sarısığlar mevkiinde düzenlenen törenle anıldı.

Tören zırhlının battığı saatte boğaza sahil güvenlik grup komutanlığına bağlı bottan denize çelenk bırakılmasıyla başladı. Daha sonra tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Dua edilmesinin ardından anma programı günün anlamına binaen yapılan konuşmaların ardından son buldu.

13 Aralık 1914 tarihinde, İngiliz deniz altısı B-11 boğaza girdi ve mayın hatlarından geçerek saat 11.58’de yemek için mürettebatın toplu olarak geminin alt kısmında bulunduğu esnada, yaklaşık 800 metre mesafeden Mesudiye’yi torpilledi. Yemek salonunda bulunan makine subayları hayatlarını kaybetti. Mesudiye’den de karşılık verilmesine rağmen, düşman deniz altısının ikinci torpilini de atmasının ardından gemi iki bacası arasından bir kez daha vuruldu. Bu isabetten sonra gemi kısa sürede sulara gömülürken, 598 kişilik mürettebatından 10 subay ve 25 er şehit oldu.

Vira Haber