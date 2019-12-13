Mersin BB, Taşucu Limanı’nın işletmeciliğinden çekildi

Taşucu Limanı’nın işletmeciliğini yapması nedeniyle Türkiye’nin tek gümrüklü ve uluslararası limanını işletme hakkına sahip belediye olma özelliği taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde bu durum sona erdi.

Ekim ayında Taşucu Limanı’nda incelemeler yaparak limana dair köklü projeleri olduğunu açıklayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kasım ayında belediyenin meclis toplantısında tam tersi yönünde bir açıklama yaparak liman işletmeciliğinden çekilebileceklerini açıkladı.

Seçer’in bu açıklamalarının ardından bürokratları harekete geçti ve limanın işletmeciliğinden çekilmek için düğmeye bastı. Belediyenin Aralık ayı meclis toplantısında limanın işletmeciliğinden çekilme sonucu tesisteki araç-gereç ve ekipmanın bakanlığa devri ile ilgili teklif ilgili komisyonlara havale edildi.

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDEN ÇEKİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Taşucu Limanı işletmeciliğinden çekilmesinde etkin faktör olan limanın bir yıllık kısa tahsis süresi olarak öne çıkıyor.

Seçer, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda tahsis süresinin daha uzun verilmesi halinde limanı işletebileceklerini ve Ankara ile bu yönde görüşmeler yapılacağını dile getirmişti. Ancak Ankara ile yaptığı görüşmelere dair kamuoyunu bilgilendirmeyen Seçer’in liman işletmeciliğinden çekilme kararı, “Ankara’dan istediğini alamadı, limandan çekildi” yorumlarına neden oldu.

“UZUN YILLAR BİZE TAHSİS EDİLMESİ LAZIM”

Mersin Haberci’nin haberine göre, Kasım ayında liman işletmeciliğinden çekileceğinin sinyalini veren Başkan Seçer, limanın bir yıllık tahsis süresinin kısalığından dem vurarak şu açıklamayı yapmıştı:

“Limanın kirası her yıl yenileniyor. Her yıl kirasını ödüyoruz. Bunu çalıştırma sevdalısı değilim. Limanı Belediye olarak çalıştırırız ama hakkını vermek zorundayız. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Limanı gezdim. Fiziksel koşulları son derece kötü. Yeniden yapılması, ciddi bir proje olması lazım. 1 yıllık kirada yatırım yapmanız mümkün değil. Ben ilgili kurumlara, limanın uzun yıllar, 20-30 yıllık kiralanması ile ilgili yazı yazdım. Biz devam edelim. Gümrüklü bir liman ve hiçbir belediyede yok. Muazzam bir marina olabilir ama bu çok yüksek bir yatırım. Benim bunu yapabilmem için bir kere altlığını iyi oluşturmam lazım. Uzun yıllığına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan almam lazım. En son, ‘Belirli bir tarihe kadar bize cevap yazın, yoksa boşaltacağız’ diye yazı yazdık ve tebligatı da gönderdik”.

TAŞUCU LİMANI

Balıkçı barınağı, yat limanı, rıhtım ve gümrüklü alan, uluslararası liman bölgesi olmak üzere 3 kısma ayrılan Taşucu Limanı’ndan uluslararası seferler yapılıyor.

KKTC’ye seferlerin düzenlendiği limanda, özellikle yaz aylarında yatlar ile günübirlik gez tekneleri, günde 1000-1500 kişiyi Silifke koylarına ulaştırıyor. 7 gün 24 saat esası ile hizmet veren liman tesisi feribot, yolcu gemisi, ro-ro yolcu ve ro-ro yük gemileri, kuru yük gemisi, genel kargo gemisi, deniz otobüsleri, gezinti gemisi, yatlar ve balıkçı gemleri tarafından kullanıyor.

Vira Haber